Algérie: Sétif - Rekhroukh préside la mise en service d'un tronçon de 14 km de la pénétrante autoroutière Djen Djen (Jijel)-El Eulma (Sétif)

Setif — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a présidé, mardi à El Eulma (Sétif), la cérémonie d'inauguration et de mise en service d'un tronçon de 14 km de la pénétrante autoroutière Djen Djen (Jijel)-El Eulma, comprenant trois (3) viaducs, trois (3) passages souterrains et trois (3) échangeurs.

Le tronçon inauguré s'étend de l'échangeur d'El Eulma, au point kilométrique (PK) n 110, jusqu'à la commune de Beni Fouda, au PK n 96, soit 14 km de cette pénétrante d'un linéaire global de 110 km entre le port de Djen Djen et la ville d'El Eulma, et dont la partie située sur le territoire de la wilaya de Sétif totalise une longueur de 50 km.

Le ministre, qui était accompagné des autorités locales, a souligné, in situ, que cette pénétrante revêt une "grande importance nationale" dès lors qu'elle reliera l'un des plus grands ports du pays à la wilaya de Sétif, connue pour sa vitalité, et impulsera le développement économique de l'Algérie en facilitant la circulation des personnes et des marchandises entre deux pôles industriels parmi les plus importants, en rapprochant les opérateurs économiques du port et en facilitant l'accès à l'autoroute Est-ouest".

Le taux d'achèvement global des travaux sur cette pénétrante "est de l'ordre de 59%, tandis que le segment situé dans la wilaya de Sétif a dépassé les 66% en matière d'avancement, ce qui incite à l'optimisme, d'autant que certains travaux sont achevés mais non encore mis en service", a déclaré M. Rekhroukh.

Le ministre a également instruit les responsables en charge de ce projet de prendre les dispositions nécessaires en vue de la réception du tronçon contournant la ville de Beni Aziz (60 km au nord de Sétif) "avant la prochaine saison estivale (2025)" afin, a-t-il dit, de "fluidifier la circulation qui connait des pics en été vers le littoral jijélien".

Il a insisté, dans le même contexte, sur la réception, sur le territoire de la wilaya de Sétif, de 45 km de cette pénétrante "avant la fin de l'année en cours (2025)" en même temps que 27 km sur le territoire de la wilaya de Jijel, de sorte à envisager la réception de 75% de l'ensemble du projet "avant fin 2026".

La pénétrante autoroutière Djen Djen-El Eulma, qui totalise un linéaire de 110 km, traverse trois (3) wilayas, en l'occurrence Jijel sur 45 km, Mila sur 15 km et Sétif sur 50 km.