Algérie: Finances - M. Faid reçoit l'ambassadeur omanais et un principal actionnaire du Groupe Bahwan

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a reçu mardi à Alger, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, M. Saif Nasser Rachid Al Baddaa, accompagné de Saad Suhail Bahwan, l'un des principaux actionnaires du Groupe omanais Suhail Bahwan Holding, ainsi que de la société algéro-omanaise des engrais "AOA Spa", a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties se sont félicitées de la nouvelle impulsion des relations économiques bilatérales qui est intervenue notamment, à la faveur de la visite d'Etat du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au Sultanat d'Oman, à l'invitation de Sa Majesté le Sultan Haitham ben Tariq, du 28 au 30 octobre 2024, ajoute la même source.

Ainsi, l'investisseur omanais n'a pas manqué d'exprimer sa "pleine satisfaction" quant au bon fonctionnement de son investissement en Algérie en partenariat avec la Sonatrach et a également fait part d'un "grand intérêt" du Groupe Bahwan pour étendre cet investissement et diversifier ses activités en Algérie.

Cette perspective, a-t-il été précisé, s'inscrit en droite ligne avec la décision des deux Chefs d'Etat de procéder à la création d'un fonds d'investissement commun algéro-omanais, qui permettra le développement de partenariats et de projets communs dans des secteurs prometteurs tels que les énergies renouvelables, les industries pharmaceutique et automobile et l'agriculture saharienne, a fait savoir le communiqué.

Cette rencontre a été également l'occasion d'évoquer des questions relatives aux facilitations et à l'amélioration du cadre juridique et réglementaire régissant l'investissement en Algérie et particulièrement celui lié à la fiscalité et les IDE (Investissements directs étrangers) pour une meilleure attractivité.

Les deux parties sont convenues, par ailleurs, au terme de cette rencontre, d'œuvrer conjointement pour le renforcement et la consolidation des relations de coopération économique et financière en mettant à profit les grandes potentialités de partenariat gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques des deux pays.