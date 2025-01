Congo-Brazzaville: Transport aérien - Corsair confirme l'ouverture des vols Brazzaville-Paris

La compagnie aérienne française de longs courriers compte ouvrir une nouvelle ligne à destination de Brazzaville d'ici à la fin du premier semestre. Cette annonce intervient plusieurs mois après la tergiversation autour d'une éventuelle entrée de la République du Congo dans le capital de Corsair, à travers une participation estimée à 9,8 milliards F CFA (15 millions d'euros).

La compagnie française en pleine restructuration entend se recentrer sur ses principales destinations dont l'Afrique. D'après ses dirigeants, la décision qui va être mise en place d'ici à juin fait suite à un changement de stratégie ayant pour base la rentabilité et l'optimisation de son réseau. « Corsair évalue en permanence ses destinations en fonction de leur performance économique et des opportunités offertes par le marché », communique Corsair, sans plus de précision sur le prix des billets ou la fréquence des vols pour cette nouvelle destination.

Lors des supposées discussions avec les autorités en décembre 2023, la compagnie avait estimé le prix des billets à partir de 460 000 F CFA pour les vols Brazzaville-Paris, contre les 850 000 FCFA minimum qu'offre Air France. L'arrivée de Corsair ouvrira le marché aérien congolais à la concurrence ; les autorités nationales voulant en finir avec le monopole de la compagnie Air France sur la liaison entre Brazzaville et Paris.

Créée en 1981, Corsair dispose d'une flotte composée uniquement d'appareils long-courrier. Pendant les périodes d'affluence, la compagnie fait souvent appel à l'espagnole Wamos Air, en lui louant un avion. Il faut ajouter que depuis quelques années, celle-ci s'intéresse de plus en plus au continent africain, notamment avec des destinations vers Bamako au Mali, Abidjan en Côte d'Ivoire, Cotonou au Bénin, Antanarivo à Madagascar et l'Ile Maurice.