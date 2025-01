Sénégal: Germaine Acogny, une légende de la danse africaine qui fusionne tradition et modernité

Pieds nus et vêtue de vêtements amples, Germaine Acogny s'élance sur la scène, ses mouvements empreints de grâce et de puissance. La fusion qu'elle a réalisée entre les rythmes traditionnels et mouvements modernes continuent de marquer des générations.

Cette icône de la danse est mondialement reconnue pour avoir fusionné les traditions de la danse ouest-africaine avec la danse contemporaine. Madame Acogny puise son inspiration dans les danses traditionnelles de son pays, qu'elle a transformées et modernisées pour créer sa propre technique.

À 73 ans, elle continue d'inspirer les jeunes artistes à travers sa technique unique, qu'elle transmet à l'École des Sables, un lieu qu'elle a fondé dans un village reculé du Sénégal.

« Ma plus grande influence a été les danses patrimoniales et traditionnelles de mon pays. C'est ce qui m'a guidée et c'est mon influence. Ce sont mes racines et c'est ce qui est à ma base. Car si vous ne savez pas d'où vous venez, vous n'irez pas loin », avance Germaine Acogny.

Une carrière enracinée dans la tradition

Elle puise son inspiration dans les danses patrimoniales de son pays d'origine, le Bénin, et se réfère à ses racines comme base de toute sa création artistique.

Pour elle, «si vous ne savez pas d'où vous venez, vous n'irez pas loin ». Cette philosophie guide son enseignement et son engagement envers les jeunes danseurs de toute l'Afrique.

Née au Bénin et élevée au Sénégal, Germaine Acogny a divorcé à 23 ans après avoir refusé la demande de son mari de prendre une seconde épouse. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle a ouvert un studio de danse pour jeunes filles.

L'École des Sables : un centre d'excellence pour la danse africaine

L'ancien président sénégalais, Leopold Cedar Senghor et un chorégraphe français lui ont confié la direction de Mudra Afrique, une école formant des danseurs contemporains, de 1977 jusqu'à sa fermeture. Puis, elle s'est installée en Europe où elle a rencontré son mari, Helmut Vogt. Ensemble, ils sont retournés au Sénégal pour fonder l'École des Sables. C'est un lieu unique où les danseurs africains viennent pour perfectionner leur art.

Cette école située dans un cadre naturel, isolé mais inspirant, enseigne non seulement la technique de la danse moderne mais aussi des traditions ancestrales. Les étudiants, venus de toute l'Afrique, partagent leurs propres danses tout en apprenant des artistes internationaux.

Plusieurs étudiants, comme la Malienne Kadidja Tiemanta, témoignent de leur admiration pour l'héritage de Madame Acogny et de l'importance de l'École des Sables pour les danseurs africains.

« Mama Germaine m'a parlé de l'école, disant que c'était une école pour les danses afro-traditionnelles et la danse contemporaine africaine. Mais je n'avais jamais entendu parler d'une telle école au Sénégal et il fallait que je vienne. Elle m'a dit : 'Nous n'avons jamais reçu d'Égyptiens auparavant'. Je lui ai dit : 'je vais être la première' », affirme Mohamed Y. Shika, étudiant égyptien, partageant son parcours pour rejoindre l'école.

Une carrière internationale et un impact durable

À 73 ans, Germaine Acogny n'a rien perdu de sa force. Elle continue de se produire sur les plus grandes scènes, notamment dans des créations comme Mon Elue Noire en collaboration avec le chorégraphe Olivier Dubois.

Cette pièce puissante aborde des thèmes de colonialisme et résonne profondément avec son propre parcours. Elle se produit avec la vitalité d'une jeune femme, défiant les limites de l'âge et capturant l'attention du public avec chaque mouvement. Patrick Acogny, fils de la danseuse et directeur de l'École des Sables, souligne l'unicité de la technique Acogny.

« La technique Acogny qui revient à cet espace est unique. Il faut savoir que Germaine Acogny a créé la seule technique de danse africaine codifiée, il n'y en a pas d'autre. Donc les personnes qui veulent vraiment bien pratiquer cette technique doivent venir à l'Ecole des Sables », indique Patrick Acogny.

L'héritage de Germaine Acogny

Au-delà de ses spectacles, Acogny est consciente de l'impact de son travail. À la fois danseuse, chorégraphe et enseignante, elle laisse un héritage vivant à travers sa technique unique et son école.

« Je ne sais pas ce qui restera ou si je serai oubliée. Je serai passée comme un éclair. Mais j'aurai laissé ma technique et une école. Les gens se souviendront de moi à travers justement tous les « sablistes » à qui j'ai donné la chance de vivre de leur art », assure Germaine Acogny.

Si elle doute de la manière dont son nom sera perçu dans le futur, Madame Acogny reste fière de ce qu'elle a construit : une technique précieuse, une école qui continue de former de nouveaux talents et un art vivant qu'elle transmet avec passion.

L'Institut français de Dakar a dédié à Germaine Acogny son festival Kaay Fecc, en hommage à son immense contribution à la danse. Madame Acogny a également créé la compagnie de danse Jant-Bi et remporté le prix New York Dance and Performance.