Congo-Brazzaville: Artisanat minier - Des femmes « casseuses de pierres » reçoivent des équipements modernes

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a remis, le 20 janvier, à Brazzaville, grâce au financement de l'Union européenne, des équipements et du matériel à 400 artisans miniers dont 200 casseuses de pierres du site de Kombé, dans le 8e arrondissement, Madibou.

Constitués des tricycles motorisés 4x4, pelles avec manches, brouettes robustes, gants de sécurité en cuir, casques de protection, râteaux avec manches, parasols, bottes, lunettes de sécurité, massues avec manches, pioches avec manches, les équipements d'un montant de 56 000 dollars, soit plus de 35 millions FCFA, ont été remis aux bénéficiaires au ministère de l'Industrie minière et de la Géologie.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a rappelé que la remise de ce lot de 1805 équipements de travail aux ingénieux artisans du Congo marque une étape importante dans l'engagement collectif des parties prenantes en faveur de la formalisation des acteurs opérant dans l'industrie minière, en l'occurrence les femmes.

« Nous sommes ici réunis pour célébrer l'espoir et les opportunités nombreuses qui s'offrent pour l'essor économique et l'épanouissement de plus de 400 opérateurs économiques dont 200 femmes qui travaillent dans l'industrie de la pierre (communément dénommée casseuses de pierres), ainsi que 200 artisans miniers travaillant dans le secteur des minéraux nobles en République du Congo », a-t-elle indiqué.

Elle a formulé le souhait ardent que les outils mis à disposition puissent servir de levier véritable pour améliorer les conditions de travail des actrices et des acteurs dans ce secteur ; permettant de les propulser ainsi vers une modernisation progressive de leur industrie. « Nous espérons également que ce matériel et la présente cérémonie d'échange avec ces opérateurs économiques contribueront à mettre en exergue l'énorme potentiel économique de la chaîne de valeur des minerais souvent appelés de faible valeur », a souhaité Adama-Dian Barry.

En effet, une étude que le ministère des Mines a récemment réalisée, en collaboration avec le Pnud, renseigne que sur un échantillon de 150 casseurs de pierres, les femmes représentent une moyenne de 21%. Un geste positivement apprécié par les bénéficiaires qui estiment que cela va renforcer leur espoir et leur détermination à aller de l'avant et à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et à contribuer activement au développement.

« Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des équipements modernes et adaptés. Ces outils sont la bienvenue dans notre secteur d'activité. Ils permettront de réduire considérablement la pénibilité du travail au quotidien, d'augmenter notre efficacité et nos rendements journaliers. De tout notre coeur de mère et de femmes exerçant dans le métier de casseuses de pierres, nous vous remercions pour avoir pensé à améliorer nos conditions de travail », a déclaré la secrétaire générale de l'Association des femmes casseuses de pierres de Kombé, Danielle Mfoumou.

Surmonter les obstacles d'ordre logistique

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'Industrie minière et de la Géologie, Michel Kouka-Mapengo, de son côté, a rappelé que la dotation des artisans en équipements techniques rapproche davantage le gouvernement de son objectif d'accompagner les acteurs impliqués dans les différents maillons de la chaîne de valeurs des minéraux de développement. Le but étant de permettre une autonomisation économique afin de contribuer à un développement inclusif et durable des acteurs évoluant dans l'exploitation minière artisanale.

« C'est le moment de rendre un hommage mérité aux femmes qui, malgré la modicité des instruments de travail, rivalisent avec les hommes. Ces faits justifient le degré élevé d'implication de la femme congolaise dans la chaîne de valeurs des minéraux de développement et la nécessité de la protection de leurs droits économiques et sociaux figure au premier plan des efforts menés par les pouvoirs publics pour mettre en exergue l'égalité entre les sexes », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, indiqué que la remise de ce matériel est une action complémentaire aux initiatives menées dans le cadre du partenariat UE-ACP et Pnud, visant à surmonter les obstacles d'ordre logistique auxquels les artisans miniers se heurtent à réduire la pénibilité de leurs activités. « Toute une vie se développe au site de Kombé.

En effet, sous un soleil ardent, parfois sous une pluie battante, sans abri, sans équipements de protection individuelle, avec le bruit des marteaux qui se mêle au vacarme des camions chargeant le sable et le grès des hommes et des femmes qui travaillent. Au fil des années, à force de taper le fer sur la roche, les femmes ont déployé leurs forces au point de produire parfois le même cubage de gravier que certains hommes », a conclu Michel Kouka-Mapengo, au nom du ministre d'Etat, Pierre Oba.