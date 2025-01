Algérie: Une délégation parlementaire inspecte des sites touristiques et archéologiques à Timimoun

Timimoun — Une délégation de la commission de la culture, la communication et le tourisme, de l'Assemblée populaire nationale (APN), a effectué une mission d'information dans la wilaya de Timimoun pour s'y enquérir des activités touristiques et culturelle, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

La délégation a pris connaissance, lors de cette tournée entamée dimanche dernier, de la situation du tourisme et de la culture, en visitant les principaux sites touristiques et culturelles de la région.

Intervenant au terme de cette visite d'information, le président de la délégation parlementaire, Belkheir Guerzou, a mis en avant l'importance de restaurer les sites culturels et touristiques à l'effet de relancer le secteur du tourisme dans la wilaya.

Le même responsable a relevé certaines observations à soulever aux instances concernées, et liées notamment à la levée du gel sur certaines opérations de restauration des sites archéologiques et touristiques, en vue de leur préservation et sauvegarde.

Il a évoqué une autre question à soulever aux instances concernées et ayant trait à la question de l'hébergement chez l'habitant et à l'établissement des permis pour exercer cette activité de manière réglementaire, par souci d'améliorer les prestations touristiques.

Cette mission d'information intervient dans le cadre des efforts de l'Etat visant la promotion des secteurs du Tourisme et de la Culture, ainsi que de la valorisation des acquis réalisés dans la région, en plus de relever les défaillances et les propositions pour y remédier, a indiqué le vice-président de la délégation, Aïssa Hasni.

Après avoir pris connaissance des opérations de restauration et d'aménagement de "Bordj Khan El-Kaouafel", relevant du Centre algérien de développement du cinéma, la délégation s'est félicitée de ce projet traduisant la volonté des hautes instances du pays d'exploiter les vieux ksour et les anciens sites historiques et archéologiques dans l'industrie cinématographique.