Algérie: APN - Signature de deux conventions dans le domaine de la numérisation

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) a signé, mardi à Alger, deux conventions avec les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Poste et des Télécommunications.

La cérémonie de signature des deux conventions s'est déroulée en présence du président de l'APN, Brahim Boughali, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, de la Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre, Meriem Benmouloud, et du Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature des deux conventions, le président de l'APN, Brahim Boughali, a indiqué que la convention signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur, représenté par le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), "vise à établir un écosystème numérique favorisant l'emploi de l'intelligence artificielle au service des opérations législatives et administratives".

La convention signée avec le ministère de la Poste et des Télécommunication, représenté par l'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE), vise, quant à elle, à "renforcer la sécurité des échanges numériques à travers la certification et la signature électroniques, conformément aux lois nationales".

Ces partenariats "participent de notre engagement à réaliser la transformation numérique globale au sein de notre institution législative, en mettant à profit les dernières technologies pour consacrer la transparence", a-t-il souligné.

A cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications s'est félicité de la signature d'une convention-cadre entre l'APN et l'Autorité gouvernementale de certification électronique pour l'utilisation des services de signature et de certification électroniques, estimant que cette démarche marque "le lancement officiel d'un partenariat modèle incarnant la synergie entre les différents secteurs et les instances publiques".

Concernant la convention-cadre signée entre l'APN et le CERIST, le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir que cette convention "repose sur la coopération en matière de recherche scientifique, de développement technologique et d'intelligence artificielle".

Cette convention prévoit "l'élaboration de programmes de formation visant à renforcer les capacités techniques de l'APN, en termes de ressources humaines et de moyens".