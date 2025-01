Algérie: Patronat - Les organisations algériennes souhaitent œuvrer ensemble pour faire du pays un acteur économique 'majeur'

Alger — Les présidents des organisations patronales algériennes ont exprimé mardi leur souhait d'œuvrer ensemble à l'émergence économique du pays et faire de l'Algérie un acteur économique majeur au niveau régional et continental Réunis au siège du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA) à Alger, sur invitation de son président, Kamel Moula, les présidents des organisations patronales algériennes ont "salué la bonne performance économique du pays en 2024 et insisté sur les progrès nécessaires pour renforcer la croissance", explique un communiqué du CREA.

A cet effet, "ils souhaitent œuvrer ensemble à l'émergence économique du pays", affirme la même source.

Le communiqué a expliqué que lors de cette rencontre, les présidents et les représentants du CREA, de l'UNEP, de la CGEA, du CEI, de l'ANEXAL, de la CAPC, de la CNPA, de la CAP et de la CIPA ont échangé sur "l'évolution du climat des affaires en Algérie, sur le rôle de l'entreprise algérienne qui doit faire face aux nouveaux défis économiques et sur les enjeux posés par la situation économique mondiale".

Ainsi, selon le document, conscients que l'économie mondiale va continuer à être confrontée à de nouveaux défis avec les tensions géopolitiques et l'impact des changements climatiques, les patronats ont décidé "d'unir leurs forces, mutualiser leurs efforts, travailler en synergie et faire bloc pour faire de l'Algérie un acteur économique majeur au niveau régional et continental".