Congo-Brazzaville: Filière bois - Un nouveau projet pour structurer et promouvoir le marché intérieur congolais

En vue de structurer et de renforcer la filière bois domestique en République du Congo, l'Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) a pris une nouvelle initiative dénommée « Projet appui au secteur privé marché intérieur du bois Congo ». Celle-ci a été lancée par l'inspecteur général des services de l'Economie forestière, Samuel Ossebi Mbila, le 21 janvier à Brazzaville.

Financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de deux millions d'euros, soit trois milliards FCFA, sur quatre ans, le projet vise à rendre attractif et compétitif le marché intérieur du bois congolais, au travers la structuration de la chaîne de valeur du bois domestique et l'amélioration de l'utilisation de bois légal et durable. « Les interventions de l'UE se font dans le cadre d'un partenariat entre notre institution et le Congo. Il est construit sur une promesse que nous partageons qui est la forêt, une ressource renouvelable qui doit être gérée de manière durable », a déclaré le chef de coopération de l'UE, Augustin Bondo Tshiani.

Présidant la cérémonie de lancement dudit projet, l'inspecteur général des services de l'Economie forestière a assuré que pendant toute sa durée, le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour accompagner l'ATIBT et tous les acteurs impliqués dans le marché intérieur du bois à atteindre les objectifs fixés. « Cet accompagnement portera, entre autres, sur la publication des textes d'application de la loi concernant les permis d'exploitation domestique pour assurer le développement du pays », a indiqué l'inspecteur général.

Intervenant, la directrice Innovation et stratégie ATIBT, Caroline Duhesme, a affirmé que le marché intérieur du bois est l'avenir de la filière congolaise. Ce marché existe déjà et se développe par lui-même mais il est crucial, d'après elle, de le guider par des pratiques durables pour qu'il puisse devenir un moteur de croissance économique, de création d'emplois et de préservation de forêts.

Selon le chef de projet, Alain Tiotsop, le plan de travail s'articulera sur deux grands axes, à savoir l'amélioration des mécanismes de gestion durable de la filière bois, puis le renforcement des capacités techniques et financières des acteurs locaux. Une attention particulière sera portée à l'inclusion des femmes dans la filière et à la création d'emplois durables, contribuant ainsi au développement socio-économique du Congo tout en préservant son patrimoine forestier.

Rappelons que le secteur forestier en République du Congo joue un rôle essentiel dans l'économie nationale, en particulier sur les petites et moyennes entreprises et les artisans dont l'approvisionnement représenterait près de 15% des volumes de grumes produits par des concessionnaires forestiers.

Cependant, une grande partie de l'exploitation et de transformation du bois se fait de manière informelle et illégale. Cela compromet la durabilité des ressources forestières, prive l'Etat de revenus et entrave la professionnalisation du secteur.