Congo-Brazzaville: Assainissement et entretien routier - Juste Désiré Mondelé évoque des contrats de performance

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, qui a visité le 21 janvier deux structures sous tutelle à Brazzaville, a évoqué les exigences et les attentes de la population, annonçant la mise en place des contrats de performance.

Le patron du nouveau département ministériel a commencé sa visite par la Direction générale de l'entretien routier où il a été accueilli par son directeur général, Francis Landry Ngueloundou, et ses collaborateurs avant de se rendre à la Direction générale du fonds routier que préside Elenga Obat Nzenguet. Dans ces deux administrations sous tutelle, Juste Désiré Mondelé a eu des séances de travail avec ses collaborateurs.

D'après lui, ces rencontres de prise de contact valaient bien la peine au regard des exigences du président de la République et des attentes de la population. « Nous avons voulu avoir ce contact direct, parce que de plus en plus on sera sur le terrain. Mais, avant d' y aller, il faut aussi voir dans quelles conditions travaillent nos collaborateurs. Une occasion d'encourager mes collaborateurs au travail et de transmettre aussi les attentes du président de la République et du Premier ministre en disant que c'est bien que nous soyons dans nos bureaux mais c'est mieux que nous soyons sur le terrain », a-t-il expliqué à l'issue de la visite.

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a saisi cette occasion pour demander à ses collaborateurs de se préparer, parce qu'ils seront de temps en temps sur le terrain. Il a également annoncé la mise en place des contrats de performance pour évaluer le travail des uns et des autres.

« Donc, c'était très important pour nous d'informer les collaborateurs que nous allons vers une démarche de contrats de performance, et il serait bien qu'on respecte les horaires d'arrivée au travail, la déontologie, l'éthique, bref toutes les règles pour que le travail avance en toute harmonie et surtout qu'on soit dans les délais impartis de notre mission, mais aussi des attentes légitimes de la population », a rappelé Juste Désiré Mondelé.

En visitant en première position les directions générales de l'Entretien routier et du Fonds routier, le ministre est conscient du fait que la problématique, sinon la dégradation actuelle des routes à travers le pays, est surtout due aux aléas climatiques. Il a aussi encouragé ses collaborateurs à ne pas avoir peur, car il n'y a pas de fatalité. « On peut faire beaucoup avec peu.

Le ministre d'Etat, Jean Jacques Bouya, nous avait précisé que nous héritions d'un personnel de qualité, et c'est bien le cas puisqu'en échangeant avec les uns et les autres, nous réalisons que chacun a la maîtrise de son domaine. Mais, maintenant, il faut que nous allions au-delà, que nous nous donnions davantage, que nous fassions plus.

La quintessence de mon message était de leur dire on est là, il y a des exigences, les attentes de la population, nous ne pourrons pas toujours nous justifier sur les raisons, il faut qu'on arrive tant soit peu à soulager la population, que ce soit au niveau des zones rurales ou des zones urbaines », a conclu le ministre.