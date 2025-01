Congo-Brazzaville: Télécommunications - Louis-Marc Sakala nommé au conseil d'administration du réseau de régulation numérique de l'UIT

Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE), Louis-Marc Sakala, vient d'être nommé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) comme membre du tout nouveau Conseil d'administration de son réseau de régulation numérique (Digital Regulation Network -DRN). Cette désignation place le régulateur congolais parmi les cinq personnalités mondiales choisies pour piloter l'harmonisation des politiques numériques à l'échelle internationale.

La nomination, annoncée le 21 janvier par Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, consacre la reconnaissance internationale de l'expertise congolaise en matière de régulation numérique.

Au sein de ce conseil prestigieux, Louis-Marc Sakala siégera notamment aux côtés du Dr Mohammad Al-Tamimi, gouverneur de la Commission de l'espace et de la technologie des communications d'Arabie Saoudite; de Lizania Perez, secrétaire exécutive de la Comtelca: de Ekaterine Imedadze, commissaire de la Commission nationale des communications de Géorgie; et de Petros Galides, commissaire adjoint des Communications de Chypre. « Votre expertise démontrée et vos excellentes contributions dans le domaine de la régulation numérique font de vous un partenaire essentiel dans cette initiative », peut-on lire dans la lettre de nomination adressée à Louis-Marc Sakala.

Si l'ARPCE s'est, en effet, imposée comme un modèle de régulation en Afrique, attirant régulièrement des délégations d'autres pays pour des missions de benchmark, son directeur général s'est distingué depuis 2020 par une approche innovante et inclusive de la régulation dans plusieurs domaines, allant notamment de la gestion du spectre, de la qualité de service et de l'inclusion numérique.

Figure respectée dans le secteur des télécommunications en Afrique, Louis-Marc Sakala a cumulé plusieurs responsabilités stratégiques. Il a présidé l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale et a dirigé le Réseau francophone de la régulation des télécommunications entre 2023 et 2024, démontrant ainsi son engagement pour une coopération régionale et internationale renforcée dans les secteurs des communications électroniques.

Le nouveau Conseil d'administration du DRN, qui entamera ses travaux le 13 février, aura pour mission essentielle de promouvoir des solutions innovantes en matière de politique numérique. L'instance visera particulièrement à harmoniser les approches réglementaires à travers les secteurs économiques et les frontières, tout en favorisant une gouvernance numérique inclusive. Le DRN s'inscrit dans l'ambition plus large de l'UIT de créer un écosystème numérique dynamique et accessible à tous.

Cette nomination pour un mandat de deux ans témoigne de la confiance accordée à l'expertise africaine dans le domaine du numérique. Elle souligne également l'importance croissante du continent dans les discussions internationales sur l'avenir des télécommunications et du numérique.

Pour le Congo, c'est une reconnaissance du travail accompli dans le secteur des communications électroniques et une opportunité de contribuer plus activement encore à la définition des standards internationaux de régulation numérique. La présence de Louis-Marc Sakala au sein de ce Conseil permettra d'apporter une perspective précieuse sur les enjeux spécifiques des pays en développement dans la transition numérique, tout en renforçant la position du Congo sur la scène internationale des télécommunications.