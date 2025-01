Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de 4,48% de son cours.

Le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire, qui produit et commercialise du sucre, a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 4,48% de son cours à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 21 janvier 2025.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 670 FCFA la veille à 700 FCFA ce 21 janvier 2025, soit une augmentation de 30 FCFA. Depuis le vendredi 17 janvier où il cotait 660 FCFA, le cours de Sucrivoire connait une hausse de 40 FCFA. Il faut souligner qu'au 30 septembre 2024, la société Sucrivoire a fait une perte de -5,192 milliards FCFA comparé à -14,046 milliards FCFA au 30 septembre 2023, traduisant une amélioration de 8,854 milliards FCFA. De son côté, le chiffre d'affaires se situe à 59,805 milliards FCFA, en croissance de 11 % par rapport au 30 septembre 2023.

Les investisseurs semblent être rassurés par les perspectives dressées par la direction de la société Sucrivoire. En effet, selon cette direction, le déploiement du plan de restructuration financière, validé par les actionnaires en août 2024, est en bonne voie. Durant l'inter-campagne 2024, ajoute-t-elle, un retour aux pratiques agricoles fondamentales, qui ont fait le succès de SUCRIVOIRE, a été amorcé. La campagne 2024/25, débutée comme prévu, s'annonce prometteuse, selon toujours les responsables de la société sucrière. «Les premières semaines confirment une dynamique en ligne avec nos prévisions et renforcent notre optimisme pour les mois à venir», notent les dirigeants de la société pour qui, les premiers effets du redressement seront visibles d'ici quelques semaines au 31 decembre2024, avec une amélioration notable des performances et une croissance attendue de la production et du chiffre d'affaires.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 700 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,53% à 1 905 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,56% à 400 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 1,43% à 2 485 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 1,35% à 7 495 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 1 805 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 715 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,65% à 410 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 8 250 FCFA) et VIVO ENERGY Côte d'Ivoire (moins 2,30% à 850 FCFA).

La valeur totale des transactions est remontée à 571,440 millions FCFA contre 343,558 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une baisse de 15,8 milliards, passant de 9 951,009 milliards FCFA la veille à 9 935,209 milliards FCFA ce mardi 21 janvier 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 6,335 milliards FCFA, s'établissant à 10 575,487 milliards FCFA contre 10 581,822 milliards FCFA le lundi 20 janvier 2025.

Les indices sont encore en baisse. L'indice BRVM Composite enregistre un repli de 0,16% à 272,09 points contre 272,53 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a cède 0,13% à 136,88 points contre 137,06 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistré une baisse de 0,47% à 112,51points contre 113,04 points la veille.