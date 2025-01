Congo-Brazzaville: Pâtisserie - Christie Mayelise Koko Debolo reçoit le prix de 'Triomphe d'honneur et de mérite'

Le prix a été décerné à la jeune pâtissière congolaise par le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation des citoyens (RJCPEC), le week-end dernier, à l'Hôtel de ville de Brazzaville.

Membre de la plateforme Association des cuisiniers du Congo et en même temps de la synergie des chefs cuisiniers 242, cheffe Christie Mayelise Koko Debolo est une jeune pâtissière professionnelle et cake designer depuis maintenant cinq ans. Remplie de talents, en dépit de son jeune âge, elle est fondatrice de la pâtisserie en ligne MKD Pâtisserie, spécialisée dans les gâteaux de cérémonie.

Formatrice, elle soutient des jeunes congolais qui veulent devenir des pâtissières et pâtissiers professionnels comme elle. Christie Mayelise Koko Debolo venait, d'ailleurs, d'organiser un master class qui a connu un franc succès. Au regard de ses performances à la limite incroyables, et en reconnaissance de ses talents dans le domaine de la pâtisserie, le RJCPEC lui a décerné le prix de "Triomphe d'honneur et de mérite".

« J'ai été énormément touchée par ce geste qui vient récompenser tous mes efforts fournis, des nuits blanches passées, et un travail acharné pendant des années. C'est un honneur pour moi d'être récompensée et, surtout, d'être reconnue par des Congolais pour avoir marqué positivement l'année 2024. C'est une véritable fierté », a déclaré la lauréate.

En outre, afin d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, notamment au métier de la pâtisserie, cheffe Christie Mayelise Koko Debolo, en partenariat avec le coach aimable Mithou, a sollicité et bénéficié du sponsoring de quelques structures de la place pour l'organisation d'un master class. Elle a sollicité également l'apport de certains chefs de l'Association des cuisiniers et pâtissiers du Congo pour apporter leur pierre dans la lutte contre le chômage au Congo. « Comme l'emploi est difficile, en tant que jeune entrepreneure, j'ai décidé d'encourager d'autres jeunes à entreprendre.

Ceci grâce à quelques structures de la place qui ont accepté de m'accompagner en faisant connaître leurs produits, le tout dans le but de "consommer les produits congolais". Ce master class a permis d'ouvrir l'esprit à certains jeunes et créer de l'emploi pour d'autres. Je dirai que c'est toute une chaîne de complémentarité pour l'émergence, car l'émergence commence aussi par une sensibilisation, d'où le but d'organiser ce master class. La prochaine édition est prévue pour le mois de février », a expliqué cheffe Christie Mayelise Koko Debolo.

Un exemple de femme battante

Présent à ce master class, Honor Toudissa Dia Malanda, chef cuisinier, artiste et consultant, chercheur en arts culinaires, président de l'Association congolaise des jeunes cuisiniers et membre de la plateforme synergie des cuisiniers 242 au niveau des cuisines du Congo et de la diaspora, a dit son ressenti.

« Je suis venu en tant que parrain de cheffe Koko pour soutenir le travail qu'elle fait dans notre slogan que nous appelons "Consommons congolais". Koko est un exemple de femme battante, de femme leader que nous avons dans la nouvelle génération, surtout dans le domaine qui nous concerne, celui de la cuisine et de la pâtisserie », a-t-il déclaré.

Avant de préciser que les ateliers d'apprentissage qu'ils appellent les masters class sont très importants, surtout pour des gens qui veulent se professionnaliser dans le domaine de la cuisine, particulièrement avec la pâtisserie. « En effet, ça commence par la pâtisserie et on va jusqu'à l'art de la pâtisserie, là où vous excellez encore en travaillant des gâteaux sous forme de nounours, de bougie, d'arbre. Nous avons plusieurs formes qu'on peut utiliser, ce sont des chefs-d'oeuvre.

A titre d'illustration, lors de mon mariage, par exemple, on a fait la photo des membres de ma famille dans le gâteau de mariage qu'on avait confectionné par surprise. Donc, je connais le travail, je connais la compétence que détient cheffe Koko. Quant à la jeunesse qui veut apprendre ce métier, notre siège du "village Liboko", qui est notre centre culinaire et artistique d'excellence, est situé à Massengo, dans le neuvième arrondissement Djiri, non loin de l'Eglise catholique », a indiqué chef Honor Toudissa Dia Malanda.