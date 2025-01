Afrique: Lutte contre le terrorisme - Les Nations unies et le continent appellent à la mobilisation internationale

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York, des responsables onusiens et africains ont appelé à une mobilisation internationale face à l'escalade du terrorisme en Afrique.

La vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed, a souligné que l'Afrique subsaharienne concentre aujourd'hui près de 59 % des décès liés au terrorisme dans le monde. EIle a décrit une situation alarmante : « Le Sahel est au coeur de l'une des crises les plus brutales au monde ».

« Depuis trois ans, le nombre de décès liés au terrorisme a franchi la barre des six mille, soit plus de la moitié des décès mondiaux. Le Burkina Faso est désormais en tête du classement mondial, avec une augmentation stupéfiante de 68 %, sans soutien suffisant pour inverser cette tendance », a précisé Amina J. Mohammed

Elle a également insisté sur l'importance d'adapter les stratégies de lutte. « Nous devons nous adapter à l'évolution du terrorisme. La lutte contre ce fléau doit innover en adoptant une approche fondée sur les droits humains et l'État de droit », a-t-elle dit.

Selon le commissaire de l'Union africaine, Bankole Adeoye, les chiffres pour 2024 sont édifiants, avec plus de 3 400 attaques ayant causé au moins 14 000 morts.

De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rappelé l'importance d'un effort collectif mondial. « La communauté internationale ne doit pas laisser l'Afrique seule dans ce combat ! Le succès de l'Afrique sera un succès mondial. Son échec sera préjudiciable à tous », a-t-il exhorté.

Les intervenants ont appelé à des solutions africaines, menées par les institutions locales et soutenues par la communauté internationale. Ils ont également insisté sur le rôle essentiel de la société civile, des jeunes et des femmes dans le renforcement de la résilience communautaire et la prévention de la radicalisation.

Face à des groupes terroristes de plus en plus sophistiqués, les responsables ont conclu que seule une coopération régionale, respectant les droits humains et axée sur des réponses durables pourra contrer efficacement cette menace grandissante.