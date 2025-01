Afrique du Sud: Le Président Ramaphosa expose les priorités de l'Afrique au Forum économique mondial

Ce 21 janvier, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, présent au forum économique mondial à Davos, en Suisse, a exposé les priorités et objectifs de l’Afrique pour sa présidence du G20.

En présence de M. Klaus Schwab, Fondateur et Président du Conseil d’Administration du Forum économique mondial, Ramaphosa a souligné l'importance du G20 en tant que forum de premier plan pour la coopération économique internationale, après les présidences réussies du Brésil et avant celles des États-Unis.

« Nous vivons une période de tensions géopolitiques croissantes, d’unilatéralisme, de nationalisme, de protectionnisme et d’isolement, de niveaux d’endettement croissants, qui touchent particulièrement les pays pauvres du monde », a-t-il déclaré.

Par conséquent, il prône la coopération et la collaboration pour relever les défis mondiaux. Selon lui, l'admission de l'Union africaine au G20 est importante pour le continent et le monde, car la coopération a été un marqueur clé du développement humain.

« La présidence sud-africaine du G20 se concentrera sur la solidarité, les inégalités et le développement durable », a-t-il indiqué.

Le Président Ramaphosa a également mentionné la lutte contre les émissions mondiales et le soutien aux actions climatiques qui, à l’en croire, sont essentiels pour les générations futures. Dès lors, la répartition équitable des ressources devient cruciale pour la croissance économique mondiale.

C’est dans cette perspective qu’il a dit : « Nous devons exploiter les ressources abondantes que nous possédons collectivement et les technologies remarquables que l’ingéniosité humaine a produites pour vaincre la pauvreté, les inégalités, le chômage, et en particulier le chômage des jeunes et la maltraitance des femmes ».

Dans son allocution, il a assuré que l’Afrique du Sud souhaite réorienter les droits de tirage spéciaux pour soutenir le développement des pays du Sud, lutter contre le changement climatique et renforcer la résilience aux catastrophes.

Ce moment a permis au Président Cyril Ramaphosa de décliner l’utilité de sa présidence au Sommet du G20 dans le but de promouvoir la croissance et le développement de l’Afrique.

Il faut noter que le premier Sommet du G20 en Afrique se tiendra cette année en Afrique du Sud. Ramaphosa précise que ce G20 permettra de défendre l’utilisation des minéraux critiques par le biais d’un programme d’industrialisation verte et comme moteur de croissance et de développement en Afrique. Pour lui, ce sera une plate-forme précieuse pour démontrer les promesses de l’Afrique.

Selon lui, l’Afrique est la prochaine frontière de la croissance et de la productivité mondiale. Car, il estime que le continent africain dispose d’une dotation en ressources naturelles inégalée avec la population la plus jeune de tous les continents. Ainsi, l’Afrique demeure un marché en expansion pour les biens et services.

Le Président Ramaphosa n’a pas manqué de souligner le potentiel du continent avec la Zlecaf qui constitue un levier pour le développement intra-africain. Il a précisé que l’Afrique du Sud cherche à obtenir le soutien du G20 pour le fonds d’ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine afin de renforcer la croissance inclusive et l’intégration régionale.

Il souhaite ainsi consolider diverses initiatives du G20 liées à l’Afrique dans un accord phare de coopération axé sur les investissements dans les secteurs productifs en Afrique, en particulier les infrastructures.