Angola: Le nouveau directeur de l'agriculture promet d'encourager la production familiale

Huambo (Angola) — Le nouveau directeur du Bureau de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la province de Huambo, João Lara Macuva Hotalala, a promis lundi de travailler pour encourager la production familiale et entrepreneuriale, en mettant l'accent sur la lutte contre la pauvreté.

Dans une interview à la presse, après son investiture par le gouverneur local, Pereira Alfredo, il a déclaré que c'était un défi qui se matérialiserait avec l'implication de tous les acteurs de la production locale, ainsi que du monde universitaire et d'autres partenaires nationaux et internationaux.

Il a dit qu'il était important d'engager le dialogue et d'encourager les jeunes de la province de Huambo à investir dans la production nationale, en tenant compte du fort potentiel académique existant dans les facultés des Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire, toutes deux de l'Université José Eduardo dos Santos, qui peuvent contribuer à cet objectif.

Outre ces institutions d'enseignement supérieur, il a souligné les instituts de recherche vétérinaire et agronomique, qui peuvent, à la sollicitation, travailler à augmenter les niveaux de production de la province et à faire face aux défis qui l'attendent, avec la mise en oeuvre du Corridor de Lobito.

Le responsable a rappelé que la province de Huambo compte de nombreux rivières et que la Faculté de médecine vétérinaire, avec son cours d'aquaculture, devrait être appelée à aider les jeunes, les familles, les petits et grands agriculteurs, dans la production de tilapia, qui est très rentable sur le marché et sain pour l'alimentation quotidienne.

Concernant les difficultés d'accès aux engrais, João Lara a expliqué qu'il faut trouver d'autres méthodes durables pour augmenter les récoltes agricoles familiales, étant donné que les ressources sont de plus en plus rares.

Il a jugé important de savoir où se trouvent les familles paysannes, petits et grands exploitants, surtout les plus jeunes, qu'il faut soutenir pour éviter l'exode rural et l'abandon de leurs champs de production.

Les directeurs des bureaux de la culture et du tourisme, Jeremias Piedade dos Anjos Nambongue Chissanga, et de la jeunesse et des sports, José Albano Canombo Manuel, ont également été investis, ainsi que le chef du département de gestion des déchets de la province de Huambo, Avelino Meneses Novais.

Pour les six nouvelles municipalités de la province de Huambo, le gouverneur Pereira Alfredo a installé l'administrateur d'Alto-Hama, Júlio Tchimbilundo de Paiva, de Cuima, Maria Luisa Liambango, de Galanga, Carlota Chilonga, de Bimbe, Tomás Sancho Sumbelo, de Sambo, Aristides Chicuambi Ukuessunga, et de Chilata, Feliciana Jinga Lumbwambwa.

Lors de la même cérémonie, les administrateurs des municipalités de Bailundo, Celestino Piedade Chiquela, Mungo, João Kalupeteca Chieva et Chicala-Cholohanga, Adérito Chimuco Samucamgo, ont aussi été investi.

Cette province a une population estimée à plus de deux millions et 800 mille habitants, repartis entre les municipalités de Alto-Hama, Bailundo, Bimbe, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chilata, Chinjenje, Cuima, Ecunha, Huambo, Galanga, Londuimbali , Longonjo, Mungo, Sambo et Ucuma.