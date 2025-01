Angola: L'AN tient sa 1ère session plénière ordinaire

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) tiendra ce mercredi, à Luanda, la 1ère réunion plénière ordinaire de la 3ème Session Législative de la 5ème Législature, mettant en évidence le vote global final sur plusieurs documents juridiques.

Selon le programme, avant l'ordre du jour, seront lus les communiqués et les documents d'affaires, ainsi que les déclarations politiques trimestrielles.

Peu après, les législateurs délibéreront sur le processus disciplinaire contre le député Alberto José Catenda.

L'évaluation et le vote de l'agenda relatif à la 7ème séance plénière ordinaire de la 2ème session législative, tenue le 18 juillet 2024, sont également à l'ordre du jour.

Vote final global

Les parlementaires voteront également, pour la dernière fois, plusieurs projets de loi, tels que celui lié au régime spécial de disponibilité et de consommation de boissons alcoolisées et celui qui modifie la loi n° 1/12, du 12 janvier - Loi sur la Désignation et exécution des actes juridiques internationaux.

Il convient également de noter le vote des propositions de loi du Bureau du Médiateur de Justice, du Coffre Général des Tribunaux et celle qui modifie la loi générale d'Electricité.

Demande d'autorisation législative

Le programme comprend également la discussion et le vote sur les demandes d'autorisation législative qui autorisent le Président de la République, en tant que titulaire du pouvoir exécutif, à légiférer sur la modification du secteur de concession du bloc 14, ainsi que les principes généraux relatifs à l'organisation et application de la structure indicative des tableaux salariaux et des indemnités ou suppléments de rémunération de la fonction publique.

Seront également discutés et votés, dans la généralité, le projet de loi portant création de la Médaille Commémorative allusive au 50ème Anniversaire de l'Indépendance Nationale et la résolution approuvant l'adhésion de l'Angola au Projet de la SADC sur l'Emploi et le Travail.

Enfin, les députés discuteront et voteront le projet de résolution qui approuve le budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025.