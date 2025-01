Angola: La Force aérienne nationale reste irremplaçable

Luanda — La Force aérienne nationale (FAN) reste irremplaçable dans la surveillance et la défense de l'espace aérien national, dans le transport du personnel et de la logistique, ainsi que dans le déploiement de forces et de moyens dans des missions de coopération avec les autres branches, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, anciens combattants et vétérans de la patrie.

Dans une note de félicitations à l'occasion du 49ème anniversaire des FAN, une branche des Forces Armées Angolaises (FAA), ce portefeuille a reconnu le succès et l'accomplissement de ses responsabilités dans le contexte de la sécurité et de la défense nationale.

A titre d'exemple, il a cité les nombreux engagements en soutien aux actions de l'Exécutif angolais et de la société civile, en relation avec les programmes économiques, sociaux et culturels du pays, et pas seulement en soutien aux actions politiques et diplomatiques de l'Angola.

À cette fin, il a exhorté les effectifs de la FAN à s'impliquer de plus en plus dans le processus de restructuration, de redimensionnement et de rééquipement en cours au sein des Forces armées angolaises (FAA).

Il a rappelé que la branche a été dotée de ressources plus modernes pour assurer une plus grande capacité opérationnelle dans l'accomplissement de ses missions.

La FAN célèbre son 49e anniversaire sous le thème « Confiance en l'avenir, unis pour toujours».