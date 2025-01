Angola: Vers la création d'un forfait touristique à Lunda-Sul

Saurimo — Le gouverneur de Lunda-Sul, Daniel Neto, a recommandé lundi, la création immédiate d'un forfait touristique dans les secteurs miniers, en vue d'attirer les touristes nationaux et étrangers dans le cadre de la diversification de l'économie.

Il a donné cette instruction lors de la prise de fonction des directeurs de la culture et du tourisme, et de la jeunesse et des sports, Felisbela Sapato et Nelson Muica, annonçant que la province est riche en ressources minérales, voilà ce qui donne lieu à la mise en place des projets pouvant contribuer au développement du tourisme dans cette région.

Le responsable a déclaré que la Société Minière de Catoca, située à 30 kilomètres de la ville de Saurimo, était l'une des principales attractions touristiques minières qui devrait être exploitée en profondeur.

Daniel Neto a ensuite indiqué que Lunda-Sul dispose d'un potentiel dans les secteurs de la culture et du tourisme qui doit être stimulé et médiatisé.

À son tour, la directrice de la culture et du tourisme, Felisbela Sapato, a confié, dans le cadre de sa fonction, que ses actions seront plus centrées sur la création de l'itinéraire et de l'élaboration d'un livret qui reflète toutes les attractions touristiques de la province et leurs potentialités.

La province de Lunda-Sul compte de 17 attractions touristiques, dont les chutes de la rivière Tchihumbwe, Samussanda, les cascades de Casengo, Satchidongo, Luachimo, Tamba, Luia, la grotte de Luia, ainsi que les lagunes de Luar, Pelengue, Chitende, le village touristique.