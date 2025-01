Angola: Des experts préparent la deuxième réunion de l'AFTTCL

Lobito (Angola) — Les experts de l'Agence de facilitation du transit et du transport du corridor de Lobito finalisent ce mardi, les préparatifs de l'ordre du jour de la deuxième réunion des ministres des trois États membres, notamment l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Selon le secrétariat de l'institution, la proposition budgétaire de cet organe d'appui est en cours de discussion, ainsi que les mécanismes et les sources de financement, l'harmonisation et les protocoles, les politiques et les manuels de fonctionnement du Secrétariat Exécutif.

Sont également en discussion la proposition d'un accord intergouvernemental pour la mise en oeuvre du port sec de Lobito, la disposition pour la Zambie et la RDC, les projets de loi, le modèle et la stratégie de durabilité élaborés dans le cadre de la facilitation des échanges dans le Corridor de Lobito.

La réunion, prévue mercredi (22), vise à examiner et évaluer les progrès réalisés dans l'accélération de la mise en oeuvre du programme de l'AFTTCL.

Durant les travaux, un moment est réservé à l'inauguration du siège de l'AFTTCL dans cette ville portuaire ferroviaire.

La première réunion du Comité des Ministres de l'AFTTCL a eu lieu le 14 décembre 2023 au même endroit.

Cela a été suivi par l'accord tripartite de l'organisation, signé le 27 janvier 2024 par les États membres du Corridor, qui s'étend sur 1 344 kilomètres de ligne ferroviaire, reliant l'Atlantique à l'est du pays.

Cet accord sert de cadre à la collaboration des trois États membres dans l'élaboration de lois, de politiques, de réglementations et de systèmes harmonisés pour le corridor.

Il comprend également le développement des infrastructures de manière coordonnée et cohérente, conformément aux dispositions du Traité de la SADC, du protocole et des cadres, y compris le Plan indicatif stratégique de développement de cette organisation régionale.

Il s'agit d'un partenariat d'une importance cruciale, permettant à la RDC et à la Zambie, en tant que pays enclavés de la région, d'utiliser les infrastructures logistiques et de transport du Corridor de Lobito, telles que le port et le chemin de fer de Benguela, pour les marchandises, principalement les minerais de cuivre et le cobalt, du Katanga et de la Copperbelt.