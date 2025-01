Angola: Le secrétaire d'État réaffirme la coopération pour la diversification économique

Luanda — L'Exécutif angolais a récemment intensifié sa coopération avec les organisations internationales pour identifier des mécanismes qui stimulent la diversification économique, le développement du capital humain et la sécurité alimentaire.

C'est ce qu'a déclaré lundi, le secrétaire d'État à l'investissement public, Ivan dos Santos, lors de son intervention à la réunion entre les membres du gouvernement, de l'Union européenne (UE) et les représentants de la société civile, soulignant que l'initiative est conforme au Plan de Développement National (PDN) 2022-2027.

Il a souligné l'existence de l'accord, en vigueur depuis septembre dernier, ajoutant que le pays entend repositionner les investissements au niveau de ce bloc européen, en vue de promouvoir la compétitivité, ainsi que le développement inclusif et durable de l'économie nationale.

Il a énuméré certains des avantages qui découleront de sa mise en oeuvre, tels que la création d'emplois, la croissance dans les secteurs stratégiques, les infrastructures, la logistique, les énergies renouvelables, l'agro-industrie et la formation professionnelle, et a appelé à la participation active de la société civile à cet égard.

Le SIFA est un accord entre l'Angola et l'UE, axé sur la facilitation, dans le but de stimuler les investissements étrangers nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable et vise à créer un environnement commercial plus transparent, efficace et prévisible pour les investisseurs dans le pays, en promouvant des actions durables des entreprises des États de l'Union européenne sur le territoire national.

Le chef de la délégation de l'UE en Angola, Rosário Bento Pais, et la directrice du commerce pour l'Asie, des services numériques, de l'investissement et de la propriété intellectuelle de la Commission européenne, Joanna Szychowska, ont également pris la parole, déclarant que l'accord vise à réduire la charge administrative pour faciliter l'investissement, améliorer l'environnement des affaires et aider à libérer le potentiel économique de l'Angola.

Toutefois, les représentants de la société civile ont exprimé leur souhait de voir l'inclusion, entre autres, d'aspects qui renforcent le processus de formalisation de l'économie nationale et la lutte contre l'occupation illégale des terres, visant une plus grande productivité et une meilleure collecte des recettes de l'État.

Le président de la Fédération des Associations d'Entreprises de Luanda (FAEL), Carlos Candove, a exprimé son soutien au renforcement du soutien aux entrepreneurs nationaux, comme facteur de réduction du chômage des jeunes.

À son tour, le leader de l'Association industrielle des boulangeries d'Angola (AIPPA), Gilberto Simão, a souligné la nécessité d'une amélioration technique des ressources humaines, en mettant l'accent sur les nouvelles technologies, car elles sont décisives pour le développement des organisations, une idée corroborée par le membre de l'Observatoire angolais de l'économie informelle, Alfino Domingos.

Cette réunion de consultation avec la société civile intervient à la veille de la première réunion du Comité de Facilitation des Investissements du SIFA, où des représentants du Gouvernement et de l'Union européenne définiront les termes de référence et les obstacles à résoudre en matière d'investissements dans le pays.

Le Comité de facilitation des investissements est coprésidé par les ministères du Plan et de l'Industrie et du Commerce et un membre de la Commission européenne chargé du Commerce ou leurs représentants.

Le SIFA s'engage également en faveur de la protection de l'environnement, des droits du travail et de la promotion de secteurs au potentiel inexploité, tels que l'énergie verte, les chaînes de valeur agroalimentaires, l'innovation numérique, la pêche, la logistique et les matières premières critiques.

La rencontre entre les membres du Gouvernement, l'Union européenne (UE) et les représentants de la société civile avait pour objectif d'entendre cette frange sur la mise en oeuvre de l'Accord de Facilitation des Investissements Durables (SIFA), qui existe entre l'Exécutif et cette organisation continentale.