Gabon: Ogooué-Ivindo - Pour une apiculture durable et respectueuse de l'environnement

Une soixantaine de leaders communautaires de trois grands regroupements de villages du département de la Zadié vient de suivre une formation en apiculture. Initialement prévue à l'attention de 30 participants, ils étaient finalement 69 leaders communautaires à s'intéresser aux enseignements dispensés par un apiculteur français, venu de Clairemont Ferrant.

Les 33 leaders communautaires d'Ekata, les 21 de Zoula et les 6 d'Imbong ont, durant un mois, découvert les secrets des ruches, le monde des abeilles et les techniques d'élevage des Apis méllifera adansonii (nom scientifique de l'abeille du Gabon).

Cette formation qui s'est déroulée en deux phases sur huit semaines, de décembre 2024 à Janvier 2025 dans les communautés d'Ekata et d'Imbong, avait pour objectif de renforcer les capacités des peuples autochtones et des communautés locales par un appui technique, à la fois théorique et pratique et ainsi, les aider améliorer leurs compétences en apiculture par des pratiques de récolte du miel et le traitement des produits dérivés du miel seront ainsi renforcées.

Il est vrai que ces communautés connaissent plutôt bien leur milieu et la récolte du miel sauvage telle que pratiquée depuis leurs ancêtres. Le seul hic étant que celle-ci se fait au prix de l'abattage des arbres quand ceux-ci ne peuvent pas être grimpés, avec ce que cela comporte comme risques.

Pour les initiateurs, cette formation qui repose sur trois techniques, à savoir ; l'observation, l'explication et la pratique, doit inévitablement conduire à renforcer le savoir-faire de ces hommes et femmes.

« L'objectif pour nous est de renforcer les compétences de nos communautés afin qu'elles tirent le plus grand profit des produits locaux et améliorer honnêtement les revenus de leurs familles. Cela nous évitera de céder à la tentation de l'argent qui financent les activités qui violent la loi en matière de protection de l'environnement » dira le coordonnateur Gabon du projet Benjamin Evine Binet.

Pour Jean Pierre Ngondet, notable d'Ekata, « il était temps que ce genre de formation viennent à nous car ici, les familles ont récolté, entre juin et septembre dernier, des centaines de bidons de 20 à 25 litres de miel que les commerçants venaient acheter au départ de Libreville. Donc c'est un potentiel moyen de gagner sa vie ».

Cette formation se tient à l'initiative de l'Association des communicateurs Ogivins pour la Santé et l'Action Humanitaire ACOSAH, dans le cadre d'un projet sous régional intitulé " Réseau des défenseurs environnementaux luttant contre la criminalité environnementale transnationale dans les forêts du Bassin du Congo". Il s'étend sur 3 pays du Bassin du Congo à savoir, le Gabon, le Cameroun et la RDC. Il a pour partenaires techniques et financiers la Globale Initiatve et l'Ambassade de France au Gabon et à Sào-Tomé et Principe.

Des attestations de participation ont été remis aux apprenants lors de la cérémonie officielle de lancement de ce projet à Mékambo.