Maroc: Régularisation de certaines situations administratives et financières des fonctionnaires (ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports)

Rabat — Le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, mardi, la régularisation de certaines situations administratives et financières des fonctionnaires.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué qu'il oeuvre, en parfaite coordination avec les services de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine du traitement de la rémunération fonctionnaires, à l'exécution et le suivi du versement de la deuxième tranche de l'augmentation des salaires d'une valeur de 750 dirhams, du montant global de l'augmentation générale d'un montant mensuel net fixé à 1.500 dirhams, notant que la première partie de cette augmentation (750 Dhs) avait été versée à partir du mois de janvier 2024.

Aussi, le ministère s'emploie à mettre en oeuvre et suivre le versement de la deuxième tranche des indemnités des fonctionnaires classés au grade supérieur, à partir du 3ème échelon, d'un montant de 500 dirhams, sur le montant total de l'augmentation prévue, qui s'élève à un montant mensuel net de 1.000 dirhams, et ce après le versement de la première tranche de cette augmentation à compter de janvier 2024.

Il s'agit aussi de la mise en oeuvre et du suivi de l'examen du tableau d'avancement de grade au choix au titre de l'année 2023 par les commissions administratives paritaires, dont les réunions se tiennent lors de la période allant du 20 janvier au 3 février 2025, précise-t-on.

Ces opérations, explique la même source, interviennent dans le cadre de l'achèvement de la mise en oeuvre et l'opérationnalisation de certaines dispositions du décret n° 2-24-140 du 13 chaâbane 1445 (23 février 2024) relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère chargé de l'éducation nationale, et dans le cadre de la poursuite des procédures et mesures visant à accélérer la régularisation des situations administratives et financières des fonctionnaires, de manière à les aider à mener à bien les missions qui leurs sont confiées et les motiver en vue d'adhérer à l'actuel processus de réforme du système éducatif.

Ces procédures et mesures contribueront à améliorer et promouvoir les conditions des enseignants et des enseignantes, relève la même source, notant que le ministère fait part de son engagement continu en vue de régulariser et suivre les affaires relatives aux enseignants et enseignantes de manière efficace et efficiente, tout en saluant l'ambiance positive dans laquelle se déroule le dialogue social sectoriel, pour trouver des solutions appropriées à toutes les questions et dossiers soulevés, de manière à répondre aux attentes des enseignants, et favoriser l'esprit positif pour l'opérationnalisation optimale du processus de la réforme profonde du système éducatif.