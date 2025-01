Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la collaboration entre les organisations de l'ONU et le PDDRCS

Les agences du système de l'ONU et le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) ont décidé, mardi 21 janvier, de renforcer leur collaboration pour maximiser l'impact des interventions en matière de paix, sécurité et de stabilisation dans la partie Est de la RDC.

Ils ont levé cette option au cours d'un Kinshasa l'atelier d'échange, organisé à Kinshasa.

Ces deux parties ont également voulu optimiser les réponses aux défis multidimensionnels de paix et stabilité auxquels le PDDRCS fait face.

L'objectif principal de cet atelier a permis à la nouvelle équipe du PDDRCS de prendre connaissance des acquis du programme, de partager la vision du chef de l'Etat et les perspectives pour le futur.

Pour le point focal du système des Nations Unies, Khaled Ibrahim, le PDDRCS se situe dans la perspective du retrait progressif de la MONUSCO de la RDC :

« Nous comme mission des Nations unies, MONUSCO, agences et programmes de l'ONU pour renouveler notre engagement à soutenir et accompagner le PDDRCS dans son mandat ».

Pour sa part, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Ntanga Nvita estimé que le choix de la RDC est de travailler avec l'ensemble de partenaires pour arriver à concrétiser la vison du chef de l'Etat en matière de paix.

« A l'issue de toutes ces discussions, nous serons capables de voir comment renforcer notre collaboration et notre synergie tant au niveau national, provincial et territorial pour avoir beaucoup plus d'impacts et cela nous permet de bien canaliser les différentes ressources au niveau de nos partenaires », a-t-il souligné.

La nouvelle équipe du PDDRCS a été nommée par ordonnance présidentielle en décembre dernier.