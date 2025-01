Congo-Kinshasa: Vers la création d'un espace de dialogue des femmes pour la pacification de l'Est

La MONUSCO et des femmes leaders congolaises ont levé l'option, mardi 21 janvier, de créer un espace de dialogue et réflexion pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC.

La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keita ont ainsi décidé lors d'une séance d'échanges et de réflexions organisée par la section genre de la mission onusienne, à Kinshasa.

Cette rencontre a été placée sous le thème : « Créer un espace de dialogue et de réflexion sur les défis, les solutions possibles, et l'engagement des femmes dans la recherche de la paix et une réponse humanitaire urgente à la crise actuelle dans l'Est de la RDC ».

A l'issue de cette réunion, l'une des femmes leaders, Marie-Louise Muange a indiqué qu'elles ont échangé notamment sur les questions de paix.

« Ce que la femme pourrait pour ramener la paix au sein de la région des Grands lacs et plus particulièrement dans l'Est de la RDC. La déception qui a eu à la suite de la rencontre ratée entre le Président Tshisekedi et le Président Kagame, nous avons épinglé quelques pistes que nous allons examiner et en arrêter quelques-unes », a-t-elle souligné.

Ces femmes disent vouloir influencer au moins pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC.

« La paix n'a pas de couleur politique. Les balles qui tombent n'atteignent pas seulement les femmes de l'opposition ou de la majorité », a poursuivi Marie-Louise Muange.

Elle a en outre regretté que les femmes soient les premières victimes de la crise qui prévaut dans l'Est du pays, où elles sont violées et perdent leurs vies, celles de leurs maris ainsi que leurs enfants.