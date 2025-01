Burkina Faso: Promotion du Sport - L'initiative « Fight For Peace » présentée au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 21 janvier 2025 à Ouagadougou une délégation du comité d'organisation du gala international de boxe dénommé « Fight For Peace ». Conduite par le président du comité, la délégation a présenté au chef du gouvernement les objectifs et le contenu de cette initiative dont l'apothéose est annoncée pour le 7 février 2025.

Le gala international de boxe « Fight For Peace » est une initiative portée par la structure Ringo Sport Elite, en collaboration avec la section boxe de l'Union sportive des forces armées (USFA) et avec l'appui technique de la fédération burkinabè de boxe. L'événement se tiendra, le 7 février 2025, à partir de 16 heures, au Palais des Sports.

Le gala sera ponctué par des prestations artistiques et cinq combats, dont le plus attendu opposera, le Burkinabè Mathias Napaongo, alias « The Fighter », à l'Anglo-Nicaraguayen Jorge Moreno. Ce gala sportif est placé sous le patronage du ministre des Sports et la haute présidence de Sa Majesté le Mogho Naaba. Selon le président du comité d'organisation, Abdel Aziz Boro, cette initiative vise à promouvoir le noble art, mais également à montrer au monde un Burkina Faso résilient et combatif face à l'adversité.

Les organisateurs espèrent également, à travers l'engouement autour de la boxe, partager le sentiment d'appartenance à une nation forte et solidaire pour promouvoir la cohésion sociale et la paix. En réponse à la présentation de l'initiative, le chef du gouvernement a félicité les organisateurs de ce gala, dont il a salué la pertinence.

Il a reconnu le potentiel de cet événement, non seulement pour la promotion de la boxe, mais également pour le rayonnement international du Burkina Faso. Le Premier ministre a encouragé les organisateurs à poursuivre leurs efforts afin de garantir le succès de cette initiative. Au terme de l'audience, Me Gloria Guissou-Kabré, coordonnatrice générale de Ringo Sport Elite, a lancé un appel pour une grande mobilisation autour de ce gala qui est également une célébration de la combativité des Forces de défense et sécurité (FDS) à travers le boxeur Mathias Napaongo, champion du Burkina et triple champion d'Afrique.