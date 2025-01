Burkina Faso: Communication de la Présidence du Faso - Ibrahim Guigma installé dans ses fonctions

Le directeur de cabinet du président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, a procédé ce mardi 21 janvier 2025, à l'installation de Tiraogo Sougrinoma Ibrahim Guigma dans ses fonctions de Directeur de la communication et des relations presse (DCRP) de la Présidence du Faso.

Le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah a félicité M. Guigma pour sa nomination au poste de directeur de la communication et des relations presse de la Présidence du Faso. Il l'a invité à incarner le leadership, avant d'appeler ses collaborateurs à l'accompagner franchement et sans retenue pour l'atteinte de sa mission. « L'échec n'est pas envisageable », a soutenu le directeur de cabinet, tout en lui témoignant son soutien et celui du président du Faso pour la réussite de sa mission.

A l'issue de son installation, le nouveau directeur de la communication de la Présidence du Faso a traduit sa « déférente reconnaissance » au chef de l'Etat pour la confiance placée en sa personne. Il a rassuré le président du Faso de son engagement ferme, de sa détermination et de sa loyauté de « VDP de la communication » pour réussir sa mission. Pour ce faire, M. Guigma entend inscrire son action dans la continuité. « Je ne viens pas pour réinventer la roue mais plutôt y apporter ma touche », a-t-il dit tout en saluant « l'immense travail abattu » par son prédécesseur et son équipe. Il compte s'appuyer sur le soutien et l'accompagnement de l'ensemble de ses collaborateurs.

« J'accorde de la place à la bonne collaboration et au partenariat sincère dans le dispositif opérationnel pour le bon accomplissement de la mission qui m'a été confiée », a souligné M. Guigma. Nommé en Conseil des ministres le 9 janvier 2025, Tiraogo Sougrinoma Ibrahim Guigma, précédemment Directeur général de la communication et des relations publiques (DGCRP) de l'Assemblée législative de Transition remplace à ce poste, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo désormais ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.