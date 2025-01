Sénégal: Ziguinchor - Saisie de produits forestiers illicites estimés à 300 millions de francs CFA en six mois (officiel)

Ziguinchor — L'inspection régionale des Eaux et forêts de Ziguinchor (sud) a annoncé, mardi, avoir saisi, entre juin 2024 et janvier 2025, des variétés de bois dont le coût est estimé à 300 millions de francs CFA, dans les arrondissements de Niaguis et de Niassya.

Ces saisies entrent dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois à Bignona et Ziguinchor.

Ce lot est constitué de 114 billons de teck, de 314 planches et plateaux, de 214 lattes de rôniers.

« Durant ces six derniers mois, entre juin 2024 et janvier 2025, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, nous avons fait ces saisies importantes estimées à environ 300 millions de francs CFA », a déclaré le lieutenant-colonel Momar Sèye, chef de l'inspection régionale des Eaux et forêts de Ziguinchor.

Il s'exprimait au cours d'un entretien avec des journalistes lors d'une visite guidée pour constater de visu les saisies opérées par sa structure dans la région.

Outre les quantités de bois saisies, le matériel utilisé par les trafiquants a été également immobilisé, a indiqué le chef du service départemental des Eaux et forêts de Ziguinchor, le lieutenant Mame Less Ciss.

"Quinze tricycles, des vélos, des motos Jakarta, des tronçonneuses, des coupes-coupes et des haches, de même que deux véhicules pour le transport des produits de leurs activités illicites ont également été saisis", a-t-il dit.

Il a notamment indiqué que les procès-verbaux ont été établis, ajoutant que 74 personnes ont été arrêtées dans cette opération et mis à la disposition de la justice.

« Ces trafiquants arrêtés dans le cadre des investigations menées sous la conduite de l'autorité judiciaire sont déférés devant le parquet », a indiqué l'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor, le lieutenant-colonel Momar Seye.

« La région de Ziguinchor occupe une place importante dans la stratégie de conservation de la biodiversité au Sénégal. C'est une région qui a un important potentiel forestier avec une couverture végétale d'environ de 63% de la superficie régionale », a-t-il précisé.

Selon lui, le trafic de bois au niveau de la région de Ziguinchor est l'un des facteurs les plus importants en termes de dégradation de la biodiversité.

« Lorsque les ressources sont rares, cela peut être source de tension sociale. Nous devons veiller à ce que ces ressources soient suffisamment bien conservées pour le bénéfice des populations », a préconisé l'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor.

Il a également appelé les populations à plus de collaboration pour, dit-il, permettre aux agents des Eaux et forêts d'endiguer le phénomène du trafic illicite de bois, qui « impacte de façon négative et de façon très significative les ressources forestières de la région de Ziguinchor dans le cadre d'un trafic intérieur et international ».

Mais, depuis un certain temps, le service forestier a mis en oeuvre un important programme de renforcement pour mieux lutter contre l'exploitation illégale des produits forestiers, a assuré le chef du service départemental des Eaux et forêts.