Sénégal: Un officiel souligne l'importance de la phase pratique dans la formation des sages-femmes et des infirmiers

Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Mbaye, a insisté, mardi, sur l'importance de la phase pratique dans la formation des sages-femmes et des infirmiers.

"Les structures de formation au niveau national et régional et le secteur privé font des efforts pour améliorer la formation académique mais la formation ne saurait complète si elle n'est pas accompagnée d'une phase pratique qui devrait même prendre le dessus", a déclaré M. Mbaye.

Il s'exprimait à l'atelier de clôture du Projet d'amélioration de stage clinique des sages-femmes et des infirmiers (AQSIS) mis en oeuvre par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale au Sénégal (JICA).

Revenant sur l'importance de la formation chez les personnels du secteur de la santé, M. Mbaye a affirmé qu' "une offre de santé de qualité rime certes avec des infrastructures modernes mais aussi surtout, avec des ressources humaines de qualité ».

Selon lui, un agent de santé qui sort d'une école de formation doit immédiatement être opérationnel d'où l'importance du projet AQSIS qui pendant trois ans, a essayé d'apporter une amélioration à ce qui existait déjà en terme d'outils mais également, d'élaborer de nouveaux outils qui ont permis véritablement de faciliter la formation et d'articuler ce qui se passe dans les écoles où les stages se déroulent.

Le Directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Malick Diallo, a indiqué que "le projet AQSIS vient à son heure du fait de la baisse de niveau notée des étudiants issus des écoles de formation en santé".

Il a rappelé que le projet visait la formation de ces étudiants en leur dotant de documents adaptés et aussi former en même temps les encadreurs des centres et structures de santé.

« Pour se faire, la JICA a mis à notre disposition onze documents, et aussi elle nous a aidé à former les formateurs qui se trouvent dans les écoles et centres de formation sanitaire du pays », a t-il annoncé.

Quant à Muraoka Takayuki, premier adjoint au représentant résident de la JICA au Sénégal, il a rappelé l'objectif du projet AQSIS qui vise non seulement le renforcement des ressources humaines chez les sages-femmes mais aussi chez les infirmières.

Le projet a grandement contribué au développement de la qualité de la ressource humaine dans le domaine de la santé, a t-il salué.

Lancé en avril 2022 pour une période de trois ans, le projet AQSIS va prendre fin en mars 2025. Son objectif était de bien former des prestataires de santé dotés de compétences pratiques renforcées dans les régions de Dakar et Thiès.