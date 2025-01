Sénégal: Bakel - Des intrants agricoles remis aux producteurs victimes des inondations

Bakel — Le ministère de la Famille et des Solidarités, à travers le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS), a remis, mardi, à Bakel, des intrants agricoles destinés à accompagner les producteurs victimes des inondations de l'hivernage.

« Nous sommes en train de boucler presque une première tournée de remise des intrants agricoles notamment des semences de riz, d'oignons de maïs, d'engrais urée, de DAP et des produits herbicides et pesticides », a déclaré Alassane Kane, responsable suivi évaluation du PDRC-VFS.

Les communes de Ballou, Bakel, Bélé Diawara et Moudéry ont été choisies pour bénéficier de ces intrants agricoles après un travail fait de concert avec le service du développement rural et la direction de la SAED de Bakel pour identifier les personnes les plus impactées.

« La démarche était de privilégier les communes dont les périmètres ont été négativement impactés durant l'hivernage mais qui ont décidé d'aller en campagne de contre saison chaude. Sur la base des deux critères, on a fait des propositions qu'on a validées avec le préfet de Bakel », a ajouté M. Kane.

Mbaye Sarr Diop, chef de service départemental du développement rural, a révélé qu'avec les inondations plus de 2 000 ha ont été impactés, ce qui a occasionné une perte économique en production estimée à plus de 6 milliards de FCFA.

« Ces intrants vont permettre aux producteurs de relancer leurs activités agricoles. Pour le riz, ça nous permettra d'emblaver 195 ha en contre saison chaude pour une production de plus de 1 000 tonnes », s'est réjoui M. Diop.

En plus de cet appui aux producteurs, le PRDC-VFS a remis au comité départemental des inondations et autres calamités naturelles, représenté par Ngor Pouye, l'adjoint au préfet de Bakel, 313 matelas et 39 tentes destinés aux populations sinistrées du département de Bakel.

« Nous nous réjouissons de cet appui qui va considérablement soulager les populations du département après le débordement des eaux du fleuve Sénégal et de la falémé. Nous mesurons à sa juste valeur, cet acte de haute portée humanitaire », a dit M.Pouye.