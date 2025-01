Sénégal: Le 3FPT finance la formation professionnelle et technique en tenant compte des spécificités des régions, selon son directeur général

Dakar — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) tient désormais compte des opportunités qui existent dans les régions du pays pour choisir les filières de formation auxquelles il consacre ses financements, a expliqué à l'APS son directeur général, Babo Amadou Ba.

"Le 3FPT finance la formation en tenant compte de la spécificité de chacune des zones. À Tambacounda, par exemple, le 3FPT a tenu à renforcer les programmes de formation d'un brevet technique d'exploitation minière et de quatre Certificats professionnels de spécialisation dans les métiers miniers", a dit M. Ba.

Selon lui, cette démarche soutient la nouvelle politique de territorialisation de l'État, qui a décidé d"'activer" cette année huit pôles économiques.

"Chaque pôle a sa spécificité. Nous finançons la formation en tenant compte des réalités de chaque zone", a expliqué Babo Amadou Ba dans un entretien avec l'APS.

Le 3FPT a configuré le territoire national en cinq zones dans lesquelles il finance des formations, dont certaines sont de courte durée, "de trois à six mois", en ce qui concerne les Certificats professionnels de spécialisation (CPS), selon lui. "Les CPS financés portent sur l'utilisation des drones, l'usage des engins miniers, etc."

M. Ba rappelle que "la formation professionnelle, contrairement aux autres types d'enseignement, à savoir l'enseignement général et l'enseignement supérieur, propose des programmes pratiques, techniques et directement utilisables pour les entreprises".

"La formation professionnelle a un double objectif. Il s'agit de permettre aux jeunes d'avoir les compétences en vue de leur accès au marché de l'emploi et de fournir une main-d'oeuvre qualifiée aux entreprises", a-t-il expliqué.

M. Ba signale que l'administration qu'il dirige soutient, au-delà des filières habituelles, la formation professionnelle et technique dans les secteurs de l'artisanat, du tourisme et du numérique.

"Nous avons mené plusieurs actions depuis ma prise de fonctions. D'abord, pour l'accessibilité du plus grand nombre de personnes à la formation, nous avons élargi notre couverture en termes de financement pour les jeunes et le personnel des entreprises", a-t-il ajouté.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique s'est attelé au renforcement de ses partenariats, sous l'égide de son directeur général actuel. "Nous avons renforcé nos partenariats stratégiques. Je me suis appesanti sur les formations en matière de renforcement de capacités en misant sur les partenaires nationaux et internationaux, ce qui a amené le 3FPT à signer des conventions avec la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux et d'autres entités locales."

Selon Babo Amadou Ba, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique s'est attelé aussi au renforcement des compétences dans plusieurs secteurs, avec plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, dans le cadre du projet "Enseignement supérieur professionnel orienté - Insertion et réussite des jeunes", une démarche entreprise aussi au profit de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal.

Le 3FPT renforce en même temps son partenariat avec le secteur privé. "Parce que le secteur privé recrute à peu près 90,2 % des jeunes", a argué M. Ba, disant se baser sur des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

"L'innovation en matière de formation fait partie des priorités du 3FPT. Sur ce plan, nous travaillons surtout à la digitalisation complète des services, ce qui consiste à mettre en place une plateforme numérique intégrée pour faciliter l'accès au financement et centraliser les candidatures...", a-t-il dit.

"Valoriser l'artisanat à l'aide de la formation professionnelle et technique"

L'une des innovations consiste à renforcer les partenariats public-privé, avec les entreprises surtout. "Pour cela, nous avons mis l'accent sur les projets de formation et d'insertion. Ce sont des contrats tripartites, entre le Fonds de financement de la formation professionnelle technique, une entreprise de la place et un centre de formation."

Pour cela, "les entreprises partenaires expriment leurs besoins en termes de personnel qualifié. Le 3FPT finance ensuite la formation à 100 % (...) C'est le meilleur moyen d'aider les jeunes à accéder à la formation professionnelle", a expliqué Babo Amadou Ba.

La formation aux métiers artisanaux est l'un des principaux secteurs d'intervention du 3FPT, selon son directeur général. "Parce que l'artisanat est au coeur du programme 'Sénégal 2050", a-t-il dit, rappelant que le président de la République a demandé au 3FPT, lors du Conseil des ministres du 6 novembre dernier, d"'accentuer" ses interventions dans l'artisanat et le tourisme.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle technique collabore, avec Chanel (une entreprise française de haute couture), la galerie du 19M et l'ambassade de France, à un projet appelé "Loxo", selon son directeur général.

"C'est un projet qui consiste à valoriser l'artisanat à l'aide de la formation professionnelle et technique en ciblant la couture et le tissage, la broderie et la poterie", a-t-il expliqué.

Selon M. Ba, le 3FPT a procédé à la pose de la première pierre de son siège, le 12 décembre dernier, à Diamniadio (ouest).