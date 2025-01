Sénégal: 'Setal sunu rééw' - Kaolack veut relever le défi de l'adhésion et de la mobilisation communautaires (gouverneur)

Kaolack — Les autorités de la région de Kaolack (centre) déclarent vouloir relever le défi de l'adhésion, de la mobilisation et de la participation communautaires pour réussir l'organisation de la neuvième édition de la journée nationale de mobilisation citoyenne "Setal sunu rééw".

"On s'est rendu qu'il y a un double défi qui se pose à nous, notamment celui de l'adhésion, de la mobilisation et de la participation des populations et la mobilisation des moyens lourds", a indiqué le gouverneur Mohamadou Moctar Watt.

Des moyens lourds seront mobilisés par la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Ces moyens lourds viendront renforcer ceux qui seront déployés par la mairie de Kaolack, a souligné l'autorité administrative, au cours d'une réunion du Comité régional de développement (CRD).

Cette réunion était consacrée aux préparatifs de la journée nationale de mobilisation citoyenne, en présence des différents services et autres entités impliqués dans l'organisation de cette activité d'investissement humain.

La journée de mobilisation citoyenne "Sétal sunu rééw" se tiendra le 1er février 2025.

Le gouverneur de Kaolack a indiqué que ce CRD a permis de voir les mesures à mettre en oeuvre pour une organisation réussie de cette journée dédiée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Plusieurs intervenants ont relevé, avec regret, la non implication des populations, des mouvements associatifs et sportifs ainsi que de certaines organisations communautaires de base (OCB).

Le Regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal (REVAAS) s'est engagé à mettre à disposition une pelle mécanique et un camion.

"Le second défi ayant trait à l'adhésion, à la mobilisation et à la participation, nous comptons déployer une campagne de communication, avec l'appui de la municipalité avec des spots publicitaires au niveau des différentes radios de la place et nous entendons également mobiliser la population scolaire qui est extrêmement importante", a fait savoir M. Watt.

"Si chacun là où il se trouve donne du sien, il y a un véritable espoir que nous allons réussir cette mobilisation-là", espère le chef de l'exécutif régional.

Il a rappelé que le vendredi dernier, décision a été prise de "faire passer le message auprès des imams afin que, dans leurs prêches, ils puissent sensibiliser les populations dans le sens de leur adhésion et de leur participation".

Pour cette édition, la région de Kaolack compte s'illustrer à travers des activités de nettoyage et de désherbage aux quartiers Fass Cheikh Tidiane, Médina Baye et Médina Mbaba.

Dans ces quartiers, il sera procédé au nettoyage des rues et des places publiques, ainsi qu'à l'éradication des dépôts sauvages et désherbage. Il également le nettoiement des cimetières de Médina Baye, du lycée Samba Dione de Gandiaye, de la place publique de Thiaré, du marché et des alentours du poste de santé de Keur Socé.

Des activités similaires sont envisagées dans les deux autres départements de la région : Nioro du Rip et Guinguinéo.

Aussi bien la SONAGED, la mairie de Kaolack que d'autres structures ont promis de mettre à disposition des moyens lourds et du petit matériel de nettoiement et de collecte des déchets.