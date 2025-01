Afrique: Tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations 2025 - Rabat accueille l'évènement le 27 janvier

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 se déroulera le lundi 27 janvier 2025 à Rabat, au Maroc. La cérémonie débutera à 18 heures et rassemblera les délégations des 24 nations qualifiées pour cette édition prestigieuse.

Cet événement marquera une occasion unique pour les équipes de découvrir les infrastructures sportives de classe mondiale du Maroc, comprenant des stades modernes, des centres d'entraînement de pointe et des complexes hôteliers d'excellence. Ces installations joueront un rôle essentiel dans la réussite de la compétition.

Les 24 équipes qualifiées seront réparties en six groupes de quatre, et à l'issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale. Le coup d'envoi de la CAN 2025 sera donné le 21 décembre 2025, et la grande finale se tiendra le 18 janvier 2026.

Les équipes qualifiées pour cette édition sont : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Maroc, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. Avec des équipes de haut niveau et des infrastructures de qualité, la CAN 2025 promet d'être un tournoi mémorable.