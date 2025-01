Suite aux graves inondations qui ont détruit leurs cultures et endommagé leurs exploitations, six cent dix-sept (617) producteurs, exploitants 324 hectares, dont les événements prédisposaient à l'insécurité alimentaire, ont bon espoir de voir leur situation s'améliorer. Dans le cadre d'un programme d'urgence, le PRDC-VFS a décidé, en perspective de la campagne rizicole de contre-saison chaude, de leur octroyer gratuitement des semences, de l'engrais et des produits phytosanitaires pour assurer une bonne production.

À la suite des inondations qui ont lourdement frappé plusieurs localités riveraines du fleuve Sénégal dans la région de Matam, causant d'importants dégâts matériels et humains, le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC/VFS) s'est mobilisé pour apporter une aide d'urgence aux populations touchées, par des dons en matériels et en intrants agricoles.

C'est sous ce registre que le projet déroule, voilà plus de trois jours, une mission de terrain afin de procéder à la distribution d' appuis agriculteurs impactés par les inondations dans les communes cibles. Ainsi, après l'étape de la commune de Matam, ce sont celles de Nabadji Civol, Dabia, Nguidjilone puis, Orkadiéré, Dembancané et Aouré qui ont bénéficié de dons en semences et intrants agricoles.

Sur le décompte, plusieurs tonnes d'engrais (Dap, Urée, 15/15 et 18/20) et 8 tonnes de semences, des pesticides et des herbicides ont été remis à 617 producteurs exploitants 324 hectares. « L'hivernage de 2024 et la forte crue du fleuve Sénégal ont impacté négativement les populations des localités de cette zone, surtout les agriculteurs de l'irrigué. Face à cette situation, le Projet de Résilience et de Développement Communautaire (PRDC_VFS) s'était déployé à mi-octobre 2024 sur le terrain pour échanger avec les autorités administratives (Gouverneur, Préfet et Sous-Préfet) et locales (Présidents des Conseils Départementaux et maires) et les communautés impactées pour faire l'état des lieux et identifier les actions urgentes pour atténuer la situation », précise Alhassane Kane le chargé du suivi évaluation du projet.

Après une première distribution de semences (niébé, maïs, sorgho, pastèque) pour les cultures de décrue, ces actions du projet portent sur la campagne de contre-saison chaude de riz. Cette initiative qui a pris en compte des personnes vulnérables (femmes, personnes vivant avec un handicap) fortement représentées sur les listes des bénéficiaires, a suscité la satisfaction des autorités locales et des bénéficiaires.

Surtout des femmes agricultrices, lesquelles durant l'étape de remise des appuis à Ndouloumadji Dembé (Nabadji Civol), ont par la voix de Mariame Abdoul Ndiaye, la première adjointe au maire de Nguidjilone, magnifié leur inclusion. Jugeant que « ces appuis en provenance du projet motivent l'espoir d'un lendemain meilleur pour tous les impactés, surtout les femmes maraichères dont les productions et les revenus contribuent de manière conséquente à la sécurité alimentaire ».

Dans le département de Kanel, le président du casier rizicole de Orkadiéré, Mamoudou Bolol Mbégniouga, qui s'est réjoui de l'apport fourni par le projet, a annoncé que le PRDC-VFS, au-delà de rendre les populations plus résilientes face aux changements climatiques, construit les fondements de l'autosuffisance alimentaire. « Cet appui vient à son heure car il cristallise l'espoir, si l'on comprend que dans tous les systèmes agricoles, les semences et l'engrais, sans parler des produits phyto, sont d'un apport crucial pour assurer la bonne production », souligne-t-il.

Pour rappel, le Projet Résilience et Développement Communautaire dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC- VFS), dont l'objectif de développement du projet (ODP) consiste à « améliorer l'accès aux infrastructures et services intégrés régionalement, résilients au climat et inclusifs dans les communautés frontalières ciblées de la Vallée du Fleuve Sénégal », est financé par l'Etat du Sénégal via un crédit de la Banque Mondiale.

Il intervient sur des investissements dans la résilience et l'inclusion des communautés pour la cohésion sociale (Sénégal -Mauritanie), des investissements territoriaux intégrés pour la connectivité, le développement économique local et la transformation économique, la Gestion de projet et plateforme régionale de gestion des connaissances et de dialogue (KMDP) et des Interventions d'urgence contingente (CERC).

Dans le cadre des inondations récemment survenues dans les régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda, c'est un important programme d'appui qui a été identifié, par le Projet de résilience et de développement communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS). Un programme spécial diligenté par le projet qui concerne 19 communes, issues des trois régions, (dotations de GMP, tentes, matelas, intrants agricoles), s'active à assister environ 15.000 personnes impactées dont des femmes.