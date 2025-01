Congo-Kinshasa: Conflit dans l'Est du pays - Le sort de Minova incertain

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), la situation reste incertaine ce mercredi 22 janvier autour de l'agglomération de Minova, après de violents affrontements depuis deux jours entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Mardi, l'armée congolaise a reconnu une percée des combattants du M23 dans la province du Sud-Kivu. Cette avancée a d'ailleurs conduit à un déplacement massif de la population des cités de Minova et Bweremana qui a fui vers Goma.

La situation reste toujours incertaine à Minova, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Mardi, dans un communiqué, l'armée congolaise confirmait une percée des rebelles du M23 sur deux endroits, Bweremana, à la frontière entre les deux provinces, et Minova qui se trouve dans le Sud-Kivu, sans préciser qui contrôle cette dernière localité.

En revanche, certaines sources signalaient hier que les rebelles du M23 étaient bien présents dans la cité. Interrogé ce matin sur la situation à Minova, le ministre de l'information congolais, Patrick Muyaya évoquait plus largement « une dynamique de guerre où il y a des batailles gagnées, et des batailles perdues ». Ce sont ses mots, sans plus de précision.

Première grosse incursion

Il s'agit de la première grosse incursion du groupe rebelle dans cette province du Sud-Kivu. Des obus étaient tombés sur Minova l'année dernière, mais la ligne de front n'avait pas encore touché cette agglomération.

L'armée qui confirme également dans son communiqué, d'autres fronts : à hauteur de Saké, localité située à une trentaines de kilomètres de Goma ou encore dans le territoire du Nyragongo, où selon le communiqué de l'armée congolaise, « l'armée rwandaise et ses pantins du M23 sont contenus et repoussés ».