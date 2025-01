Sénégal: Le FMI prévoit une croissance mondiale hétérogène et incertaine pour 2025

La croissance mondiale devrait s'établir à 3,3 % en 2025 comme en 2026, un niveau inférieur à sa moyenne historique (3,7 % sur la période 2000-2019). Telle est la prévision du Fonds monétaire international (Fmi) rendu publique dans l'édition de janvier 2025 de son rapport intitulé " Perspectives de l'économie mondiale".

Les prévisions pour 2025 restent globalement inchangées par rapport à celles de l'édition d'octobre 2024, ce qui, selon le Fmi, tient essentiellement au fait que la révision à la hausse des chiffres pour les États-Unis compense les révisions à la baisse opérées pour les autres grandes puissances économiques.

Au niveau mondial, le rapport prévoit que l'inflation globale devrait ralentir à 4,2 % en 2025 puis à 3,5 % en 2026, et elle devrait converger plus rapidement vers sa cible dans les pays avancés que dans les pays émergents et les pays en développement.

A l'en croire, le solde des risques pesant sur la croissance à moyen terme penche vers un scénario défavorable, tandis que les perspectives à court terme se caractérisent par des risques hétérogènes.

Le Fmi souligne qu'aux États-Unis, des facteurs d'amélioration pourraient stimuler à court terme une croissance déjà vigoureuse alors que dans les autres pays, les perspectives risquent plutôt d'être révisées à la baisse dans un contexte de forte incertitude sur le plan des politiques économiques.

Dans le rapport, il est aussi relevé que les perturbations du processus de désinflation entraînées par l'action des pouvoirs publics pourraient mettre un frein au changement de cap vers un assouplissement de la politique monétaire, ce qui aurait des répercussions pour la viabilité des finances publiques et la stabilité financière.

Pour gérer ces risques, le Fmi suggère que les pouvoirs publics doivent s'attacher à équilibrer les arbitrages entre inflation et activité réelle, à reconstituer des marges de manoeuvre et à relever les perspectives de croissance à moyen terme en accélérant les réformes structurelles et en renforçant les règles et la coopération multilatérales.