Maroc: Opération 'Riaya' - Plus de 1.500 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire à Errachidia

Plus de 1.500 personnes ont bénéficié d'une caravane médicale multidisciplinaire organisée, mardi à Tadighouste (province d'Errachidia), à l'initiative de la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Organisée en coordination avec les autorités locales et la commune de Tadighouste, cette caravane humanitaire s'inscrit dans le cadre l'opération "Riaya 2024-2025" qui intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid, et dans le cadre des efforts destinés à garantir la continuité des services et leur proximité des habitants de ces régions.

Un important dispositif humain, logistique et matériel a été mobilisé par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale afin d'assurer le succès à cette action sociale et solidaire qui a offert des prestations médicales dans plusieurs spécialités, dont la médecine générale, l'ophtalmologie, la médecine interne, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie et le dépistage des cancers de sein et du Col de l'utérus

Cette caravane médico-sociale a également assuré des examens bucco-dentaires et de correction optique au profit des enfants, outre la distribution gratuite de médicaments.

Dans une déclaration à la MAP, le médecin Imane Mrabti Fassi a indiqué que cette campagne vise à rapprocher les services de santé au profit des populations des zones éloignées, d'encourager le diagnostic précoce de certaines maladies et de fournir des médicaments à titre gracieux.

Et d'ajouter que des activités de sensibilisation ont été organisées, en marge de cette caravane, au profit des femmes et des enfants portant sur les moyens de diagnostic précoce de certaines maladies, ainsi que sur les pratiques des premiers secours et les moyens de prévention contre différentes maladies.

Menée du 15 novembre 2024 au 30 mars 2025, l'opération "Riaya" 2024-2025 vise à assurer une réponse adéquate aux besoins de santé des populations habitant dans les zones touchées par la vague de froid et les zones éloignées du milieu rural, en fournissant des services de santé de proximité, notamment les soins de santé primaires, ainsi que les soins curatifs et les services de sensibilisation au niveau des centres de santé.