Maroc: La Foire internationale du tourisme s'ouvre à Madrid sous le signe de la reprise

Madrid — La 45ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR-2025) s'ouvre ce mercredi à Madrid dans un contexte très favorable pour le secteur, qui semble totalement remis des effets de la pandémie du Covid et vogue aujourd'hui sur l'appétit des vacanciers pour l'Espagne et le retour en force de la destination Maroc, première en Afrique.

Ce grand forum incontournable d'affaires et d'innovation de l'industrie mondiale du tourisme mettra en lumière les performances exceptionnelles du secteur en 2024 et ses perspectives prometteuses pour 2025.

Selon une estimation publiée en début de semaine par l'ONU Tourisme, 1,4 milliard de touristes ont effectué un voyage à l'étranger l'an dernier, soit 11% de plus qu'en 2023. Au vu de ces résultats impressionnants, FITUR maintient son orientation vers les affaires avec trois journées exclusivement réservées aux professionnels, avant d'ouvrir ses portes au grand public les 25 et 26 janvier.

"En 2024, le tourisme mondial a achevé son rétablissement post-pandémie", se félicite dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU tourisme, Zurab Pololikashvili, qui fait état de chiffres "supérieurs à ceux de 2019" dans de nombreuses régions du monde.

Dans ce contexte qui attise l'appétit des professionnels du secteur, tours opérateurs et voyagistes chercheront à l'occasion de la tenue de cette édition de la Foire internationale du tourisme à mettre en évidence la reprise post-pandémique et leur engagement envers la durabilité et l'innovation.

L'Espagne a en effet enregistré une fréquentation touristique record en 2024, en frôlant les 94 millions de visiteurs étrangers, selon les premiers chiffres annoncés par le ministre espagnol du Tourisme.

De son côté, la destination Maroc a le vent en poupe en 2024. Avec 17,4 millions de touristes à fin décembre, le Royaume a atteint de manière anticipée l'objectif ambitieux de sa feuille de route, témoignant de sa position de leader et des efforts investis dans la diversification et le renforcement de son offre touristique.

C'est dans cette bonne dynamique et belle perspective que la FITUR va ouvrir ses portes pour cinq jours d'intenses activités avec au programme une vaste palette de thématiques et de produits à mettre à l'honneur, allant du tourisme classique aux innovations les plus récentes dans le secteur.

Grâce à des ateliers, des conférences et des expériences interactives, ce Salon offre aux participants des perspectives enrichissantes tout en leur permettant de rester à la pointe des tendances et des évolutions actuelles de l'industrie touristique.

L'essor de la technologie et de l'innovation dans le secteur du tourisme se reflète dans l'expansion de l'espace Travel Technology, dédié aux tendances technologiques pour la gestion des réservations de voyages. Cette zone regroupe plus de cent entreprises internationales, affichant une croissance continue de 6 %, selon les organisateurs.

Les chiffres présentés lors de la conférence de presse tenue au Parc des Expositions à la veille de l'événement, en présence d'une large représentation institutionnelle et sectorielle, le démontrent clairement. Plus de 9.500 entreprises participantes issues de 156 pays et 884 exposants principaux répartis sur 9 pavillons. De même, plus de 10O pays ont tenu à avoir une représentation officielle lors de cette édition.

La fréquentation sera également au rendez-vous cette année, assurent les organisateurs. La forte mobilisation du secteur pour FITUR 2025 devrait se traduire par une affluence record, avec une estimation de plus de 150.000 professionnels attendus entre mercredi et vendredi, et environ 100.000 visiteurs grand public pendant le week-end.

Cet afflux conséquent devrait générer un impact économique pour Madrid estimé à 445 millions d'euros, avec des retombées positives sur des secteurs tels que la mobilité, l'hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs.

Grand-messe du tourisme mondial, FITUR s'impose sur l'agenda international comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur touristique. Il offre une plateforme privilégiée pour l'échange d'idées, le renforcement des relations commerciales et l'élaboration de stratégies innovantes visant à dynamiser le commerce du tourisme à l'échelle mondiale.