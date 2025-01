Maroc: Les agences de presse, des acteurs-clés de la résilience sanitaire en Afrique (Président de la FAAPA)

Salé — Les agences de presse, de par leur double rôle citoyen et opérationnel, se positionnent comme des acteurs clés de la résilience sanitaire des nations africaines, a souligné, mercredi à Salé, le président de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Fouad Arif.

"En conjuguant ces deux rôles, les agences de presse se positionnent comme des acteurs clés de la résilience sanitaire de nos nations, renforçant la cohésion sociale et soutenant les efforts des gouvernements et des organisations de santé", a fait remarquer M. Arif qui intervenait à l'ouverture de la 8-ème Assemblée Générale de la FAAPA, qui se tient sous le thème "Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent".

Cette résilience africaine, a-t-il dit, "nous l'avons tous vécu durant la pandémie de Covid 19, une crise sanitaire qui a été accompagnée d'une véritable crise informationnelle".

"En effet, nous nous remémorons tous le flot incessant de fake news qui, pendant la pandémie, ont plus ou moins ébranlé le quotidien de dizaines millions de personnes à travers le monde", a tenu à rappeler le président de la FAAPA, expliquant que cette vague de désinformation s'était propagée via les réseaux sociaux plus rapidement que le virus lui-même, poussant l'Organisation Mondiale de la Santé à qualifier ce phénomène d'"infodémie".

L'ensemble des agences de presse présentes peuvent témoigner de leur mobilisation exemplaire lors de la crise sanitaire, "dans un effort de protection de la souveraineté de l'information de nos pays respectifs", a-t-il ajouté, notant que ces efforts, déployés au niveau national, doivent aujourd'hui être mutualisés et consolidés au niveau continental, pour lutter ensemble contre des pandémies et des info demies qui ne connaissent ni frontières géographiques, ni barrières de langues ou de cultures.

Cette ambition avait été déjà impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans Son message aux participants à la Première Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, en novembre 2022 à Marrakech, a affirmé M. Arif.

A cet égard, a-t-il rappelé, le Souverain avait souligné : "Nous formons l'espoir que l'Afrique parvienne à mutualiser ses efforts pour relever les défis auxquels elle doit faire face. Pour ce faire, il nous faut adopter des politiques d'anticipation et de prévention et mobiliser tous les moyens disponibles afin de protéger la santé et de préserver la dignité des citoyens africains".

En droite ligne de cette Vision Royale et dans l'objectif de protéger la santé et de préserver la dignité des citoyens africains, que se tiennent les discussions de cette assemblée générale, a relevé le président de la FAAPA.

Il a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à rendre possible la tenue de cette réunion, et en particulier les partenaires, qui ont démontré leur confiance en la force de la FAAPA à jouer son rôle de plateforme médiatique africaine de référence, notant qu'il y a 10 ans, la création de la Fédération annonçait la naissance d'une nouvelle dynamique africaine dans le domaine communicationnel.

Les exemples d'actions concertées pour replacer les spécificités africaines au cœur du traitement de l'information ont été nombreux, notamment durant l'année écoulée, s'est-il félicité, soulignant, à cet égard, la mobilisation des agences de presse de la FAAPA lors du lancement par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé de l'Académie Africaine des Sciences de la Santé, en novembre dernier à Dakhla.

Et M. Arif de relever que cette institution a pour objectif de créer un espace d'échange et de partenariat pour promouvoir la recherche scientifique en santé, dans un contexte qui s'adapte aux spécificités de l'Afrique et de mettre également l'accent sur l'excellence dans l'enseignement des sciences de la santé, en proposant des formations qui répondent aux besoins du continent.

"Son lancement à Dakhla a représenté l'occasion de joindre les deux thématiques qui nous rassemblent également aujourd'hui : les souverainetés informationnelle et sanitaire de notre continent", a dit le président de la FAAPA.

Le Continent a longtemps été confronté à des défis sanitaires majeurs, particulièrement exacerbés lors des crises sanitaires, a rappelé M. Arif, faisant savoir que ces crises, aussi complexes et parfois fatales qu'elles aient pu être, ont contribué à révéler un potentiel immense : celui de la résilience africaine, de l'expertise locale et du désir croissant et insoupçonné d'une souveraineté sanitaire.

"L'année dernière, nous parlions durant cette même assemblée de la reconquête de la souveraineté africaine en termes d'information et de la réappropriation du récit continental. Il devient clair aujourd'hui que cela passe inexorablement par la maîtrise de l'information sanitaire et ce, à travers le double rôle citoyen et opérationnel que joue l'agence de presse", a-t-il dit.

Les travaux de la huitième Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) rassemblent les Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse africaines aux côtés d'experts des médias et de santé, ainsi que d'éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d'orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l'avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.