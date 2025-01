Maroc: L'artiste Mohamed Chadli expose aux Oudayas son oeuvre 'Mon pays à moi. Episode 1 '

Paris — L'artiste photographe Mohamed Chadli expose, du 1er au 20 février prochain à la galerie d'art Nouiga aux Oudayas, son oeuvre photographique "Mon Maroc à moi - Episode 1".

Cette exposition, qui a été organisée l'an dernier à la même période à la galerie "Espace rivages" de la Fondation Hassan II pour les MRE, sera également présentée au cours de cette année à Tanger, à Tétouan, à ChefChaouen et à Ouezzane, indique un communiqué de l'artiste.

Elle invite le public, à travers une exploration personnelle et intime du Maroc, à admirer des images qui captent la beauté, l'histoire et la culture du Royaume, pays natal de Mohamed Chadli qui réside en France.

Chaque photographie représente un épisode de l'histoire de l'artiste, capturant des moments spécifiques, des lieux et des émotions liés à son expérience au Maroc. À travers cette série d'images, Mohamed Chadli cherche à raconter une histoire séquentielle de son pays d'origine, en montrant des aspects souvent méconnus de sa culture et de son identité marocaine, explique la même source.

S'inspirant de photographes légendaires tels que Robert Capa, Henri Cartier-Bresson et George Rodge, Chadli parcourt les régions du Maroc, capturant des instants fugaces. Ses photographies ne se contentent pas de reproduire la réalité ; elles racontent des histoires, suscitent des émotions et captent l'âme du Maroc tel qu'il le perçoit. Son regard unique et authentique guide chaque prise de vue, offrant une perspective nouvelle et captivante du pays.

Photographe passionné depuis son adolescence, Chadli a commencé en tant qu'amateur avant de se consacrer à la photographie argentique en noir et blanc après son installation en France en 1977. Il a également utilisé la photographie dans le cadre de ses recherches scientifiques en écophysiologie et morphogénèse végétales au CNRS et à l'Université de Clermont-Ferrand. Au fil des années, il a élargi ses activités à la photographie et à la vidéo dans les domaines de l'environnement, du patrimoine et des espaces naturels. Il a également enseigné ces techniques dans diverses institutions, notamment à l'Université de Bourgogne.