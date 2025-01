Tunisie: Bizerte ville et Ras Jbel - Lancement d'une campagne de lutte contre le squat des trottoirs

Les agents de la police municipale de Bizerte ont mené une campagne régionale de contrôle dans les villes de Bizerte et Ras al-Jabal pour lutter contre la surexploitation des trottoirs, selon une source régionale officielle.

Cette campagne, menée par la brigade régionale de la police municipale et ses homologues locaux avec la participation des services de sécurité, de la municipalité et des autorités locales, a permis la saisie d'environ 64 unités de chaises, tables et panneaux publicitaires, installés délibérément par les propriétaires sur le trottoir et la voie publique. Des PV ont été adressés aux contrevenants en infraction avec la loi. Par ailleurs, quatre décisions municipales ont été mises en oeuvre, dont la démolition d'un certain nombre de clôtures et la fermeture d'un magasin.

Les citoyens sont appelés, quant à eux, à alerter les autorités locales pour signaler toute infraction à la loi dans l'espace public.