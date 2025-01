Tunisie: EST - Un blason à redorer !

Championne de Tunisie en titre, l'Espérance, qui pointe à la sixième place, est encore bien loin du compte. Pour Laurentiu Reghecampf et ses joueurs, c'est le moment ou jamais pour rattraper les points perdus en championnat.

Les "Sang et Or" viennent de clôturer un chapitre important de leur parcours en Ligue des champions en se qualifiant premiers de leur groupe aux quarts de finale. Ils ne retrouveront la Champions League que les 28-29 mars, date de la tenue des quarts de finale aller. D'ici là, le staff technique aura tout le temps pour peaufiner son effectif en le renforçant à l'occasion du mercato hivernal et en huilant les automatismes d'un match à l'autre.

Ceci dit, la Ligue des champions, certes objectif suprême, n'est pas le seul titre à convoiter cette saison. L'EST joue sur d'autres fronts, le championnat de Tunisie notamment. Les "Sang et Or" comptent trois matchs en moins dont celui de cet après-midi face au CAB. Si Youssef Belaïli et ses camarades font le plein lors des trois matchs en retard, c'est une place de choix qu'ils occuperont dans le peloton de tête et ils se lanceront ainsi dans la course au titre. Il est temps !

Des changements s'imposent

Bien qu'il tienne à cacher son jeu en se montrant le plus discret possible quant à la composition de son onze de départ, des changements s'imposent tout à l'heure pour Laurentiu Reghecampf à cause du quota des joueurs étrangers. Ceci dit, l'alignement du jeune Koussay Smiri offre une solution de rechange supplémentaire en défense et permet de ménager Mohamed Amine Tougaï et gagner ainsi une place d'étranger.

Dans ce cas de figure, le jeune Smiri serait épaulé par Hamza Jelassi. Au milieu de terrain, Onuche Ogbelu devra céder sa place à Larry Azouni. En attaque, Achraf Jabri sera reconduit en pointe.