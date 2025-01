Tunisie: CNIPE - Lancement de la première radio nationale « Edumedia »

Le Centre National de l'Informatique Pour l'Enfant (CNIPE ) a lancé, ce mercredi, la première radio nationale dédiée à l'éducation aux médias, baptisée « EduMedia ».

Réalisé avec le soutien de l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TİKA), ce studio radio est équipé de diverses technologies audiovisuelles et a nécessité un budget d'environ 82 000 dinars. La première émission test a été animée par un groupe d'enfants du centre et a débuté après la diffusion de l'hymne national.

Dans son discours inaugural, la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a qualifié la création de cet espace dédié à l'éducation aux médias de « pas avant-gardiste vers l'excellence » et le meilleur investissement dans l'enfance ce qui permettra de produire un contenu ciblé qui éveille la curiosité des enfants. Elle a, à cette occasion, appelé toutes les institutions et structures à soutenir les efforts du ministère dans le développement de l'esprit d'innovation chez cette catégorie de la société.

Pour sa part, le directeur du CNIPE, Mohamed Znine, a déclaré à l'agence (TAP) que cette radio représente un acquis et une contribution qualitative aux services du centre.

« Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins des enfants et de l'exécution du programme de modernisation des centres régionaux qui a ciblé en 2024, quatre centres situés à Monastir, Sidi Bouzid, Gabès et Manouba et ciblera trois autres centres en 2025 dans à Bizerte, Nabeul et Médenine », a-t-il expliqué.

Il a, en outre, indiqué que les premières diffusions de cette radio se feront progressivement via les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube, jusqu'à la constitution d'un contenu numérique qui répondra aux besoins des enfants et à leurs attentes.

Selon Znine, les enfants qui animeront les émissions doivent maîtriser plusieurs compétences, notamment des compétences journalistiques, la préparation de programmes et d'interviews, ainsi que la présentation de bulletins d'information.

De son côté, l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a souligné l'importance pour les enfants et les jeunes d'apprendre l'éducation aux médias. Il a mis en exergue les aspects positifs et négatifs des contenus diffusés par les médias, insistant sur la nécessité d'enseigner aux enfants à discerner ces aspects, à encourager les points positifs et à développer leur capacité à identifier et traiter les aspects négatifs. Il a également réaffirmé le soutien continu de la Turquie à la Tunisie.

A noter que le CNIPE organise chaque année plusieurs ateliers et activités éducatives et de formation. Durant l'année scolaire 2023-2024, 16 949 enfants ont participé à ces activités.