Gabon: Cérémonie d'échanges de voeux entre le ministre Charles M'ba et ses collaborateurs

La traditionnelle cérémonie d'échanges de voeux du nouvel an entre le Ministre de des Comptes Publics et de la Dette, Charles M'BA et ses collaborateurs s'est déroulée, ce lundi 20 janvier 2025 , au sein dudit ministère plus précisément à la salle Jérôme Okinda.

C'est dans un élan de mobilisation que tout le personnel a tenu à prendre part à cette cérémonie pour manifester leur soutien et leur engagement à continuer à oeuvrer aux côtés du Ministre dans sa lourde de charge.

Dans son allocution de circonstance, le Secrétaire Général, Guy Nazaire Samba, a pris la parole au nom du personnel pour présenter à Monsieur le Ministre les voeux de santé et de réussite dans l'exercice de ses fonctions. Ce fût l'occasion pour le responsable de l' administration de faire un bilan des activités réalisées par des Directions Générales et entités sous tutelle , puis de fixer le cap pour l'année 2025.

En prenant la parole, le Ministre Charles M 'BA a exprimé à l'endroit de ses collaborateurs, sa gratitude, ses remerciements et surtout sa fierté quant au travail exceptionnel abattu jusqu'ici. Il a exhorté ces derniers à développer dans un esprit d 'entente, des synergies et des stratégies aux fins d'atteindre les objectifs assignés par les plus hautes autorités.

La cérémonie s 'est conclue par la remise d'un présent offert à Monsieur le Ministre.

