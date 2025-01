Angola: Le Syndicat des journalistes lance la 2ème édition du Prix « Liberté de la presse »

Luanda — Le Syndicat des Journalistes Angolais (SJA), en partenariat avec MISA Angola, a lancé, lundi à Luanda, la 2ème édition du Prix « Liberté de la Presse ».

Lors d'une conférence de presse, le président du Conseil d'éthique et de déontologie de la SJA, Mário Maiato, a informé que cette édition comportera des articles relatifs à la promotion de la probité et à la bonne gestion des biens publics, aux plaintes sur les violations des droits fondamentaux, à la censure et ingérence dans la gestion éditoriale des organes de presse.

Il a déclaré que le prix pour le concours se poursuivait dans deux catégories : « Liberté de la presse », dont le lauréat recevra 1 000 000 kwanzas, une statuette et un certificat, tandis que le second, « mention honorable », aura 500 000 kwanzas, une statuette et un certificat.

Selon lui, les journalistes individuels et les organes de médias sont éligibles au concours, dont le jury sera indépendant et nommé par la SJA.

Les ouvrages publiés du 4 mai 2024 au 31 mars de cette année seront reçus et validés, a-t-il rassuré.

Le responsable a enfin demandé aux concurrents de commencer à déposer leurs candidatures à partir de ce mardi (21) jusqu'au 31 mars de cette année.

Le prix a pour objectif de promouvoir la liberté de la presse dans le pays.