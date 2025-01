Gambie: Le président Barrow demande à ses partisans de rejeter la violence et les discours de haine

Le président de la République, qui est également le secrétaire général du Parti Populaire National (NPP) au pouvoir et le porte-drapeau de l'élection présidentielle de 2026, a appelé les partisans du parti à s'élever au-dessus des comportements contraires à l'éthique, des discours politiques visant à semer la division, et des commentaires et articles malveillants, notamment sur les médias sociaux.

Le président Barrow a également mis au défi les militants du parti de rejeter la propagande qui incite à la haine, à la violence et à la désunion. « Nous devons plutôt prôner le dialogue, le respect et la solidarité. »

Prenant la parole lors du deuxième congrès non électif du Parti Populaire National (NPP), tenu ce week-end à Soma, le président Barrow a tout d'abord remercié les militants infatigables, les dirigeants régionaux et sous-régionaux, les sympathisants et tous ceux qui continuent à travailler avec détermination dans les coulisses pour promouvoir l'agenda du parti.

Le président Barrow a rappelé que tandis que les dirigeants tracent généralement la voie du destin d'une nation, il estime que c'est l'esprit collectif et la détermination du peuple qui propulsent réellement les nations vers le succès.

« Avec le recul, nous avons collectivement transformé nos rêves et nos aspirations en réalisations visibles. Pour ne citer que quelques exemples, les établissements de santé, les institutions éducatives, les routes, les ponts, les marchés modernes et l'approvisionnement en électricité ne sont plus confinés aux zones urbaines pour quelques privilégiés. »

En un mot, il a ajouté que toutes les communautés défavorisées et marginalisées dans le passé bénéficient désormais de services essentiels.

« Nous avons ainsi ravivé les espoirs et revitalisé les visions pour façonner l'avenir. Nous avons courageusement réalisé ce que nul n'aurait osé imaginer dans le passé, et ce, en démantelant les barrières sociales et physiques pour reconnecter les gens et leurs communautés, rehausser leurs niveaux de vie et leurs moyens de subsistance, et changer leur vision du monde ».

Tout cela, a-t-il noté, indique une nation qui se réveille et se lève pour réclamer son statut légitime sur la carte du monde, affirmant qu'il s'agit de la nouvelle Gambie « dont nous rêvons, une nation pleine de possibilités et d'opportunités pour tous ».

« Notre victoire aux élections présidentielles de 2021 a été une confirmation catégorique de notre leadership visionnaire et de la redéfinition de nos paramètres politiques. Depuis, le Parti Populaire National (NPP) a mis en place un système de gouvernance de renommée internationale en vue de construire un avenir ancré dans l'innovation, l'action et le développement inclusif. Nous pouvons facilement affirmer que le Parti Populaire National (NPP) se concentre sans relâche sur le peuple, en qui réside l'essence même de notre nation ».

Il a donc invité tout le monde à aller de l'avant ensemble, avec une vigueur, un optimisme et une détermination renouvelés, pour construire une Gambie qui soit un havre de paix, d'espoir, de progrès et d'unité.

« Vos sacrifices constituent le fondement de notre réussite. Je serai éternellement reconnaissant à l'ensemble des membres du Parti Populaire National (NPP) pour le privilège spécial et l'honneur extraordinaire de diriger cette famille politique transformatrice ».

Le président Barrow a également évoqué les prouesses enregistrées dans le pays jusqu'à présent, rappelant qu'à chaque pas qu'ils font, ils investissent non seulement dans le présent, mais aussi dans le leadership et l'héritage des générations futures.

C'est la raison pour laquelle, a-t-il ajouté, ils ont accordé cette année cinquante bourses d'études à leurs jeunes partisans, en plus d'autres initiatives.

« Ce faisant, nous investissons dans l'avenir par l'intermédiaire des jeunes qui incarnent la promesse du peuple. »

Il a observé qu'« au coeur de la vision et des aspirations de notre grand parti se trouve une conviction profonde, à savoir qu'aucune nation ne peut parvenir à un développement significatif sans fournir à la gente féminine les moyens d'agir ».

« Conscient de cette réalité, mon gouvernement a créé, dans les deux ans qui ont suivi son entrée en fonction, le Ministère du Genre, de l'Enfance et de la Protection Sociale. »

En tant que parti au pouvoir, il a cru bon de rappeler que le Parti Populaire National (NPP) a la responsabilité solennelle de montrer l'exemple.

Dans le but de vaincre la faim, stimuler le progrès national et être compétitif sur la scène mondiale, il a soutenu qu'ils doivent adopter un changement transformateur afin de construire une économie robuste.

Cela, a-t-il dit, nécessite l'harmonisation de nos actions avec les nobles idéaux du manifeste de notre parti et avec notre philosophie « Yirrwaa » - le progrès !

Dans la perspective de 2026, le président Barrow a souligné la nécessité pour les partisans du parti d'être plus déterminés, de s'impliquer davantage dans les affaires du parti et de redoubler d'efforts pour rallier tous les Gambiens à leur cause.

« Dans cet esprit, j'invite tous les chefs de parti, les militants, les organisations de la société civile, le secteur privé et tous les Gambiens à travailler avec nous pour une meilleure Gambie. »

Le Parti Populaire National (NPP) adhère au choix du president Barrow comme porte-drapeau pour les élections de 2026