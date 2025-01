Afrique du Nord: Coopération tuniso-lybienne - Actualiser le cadre juridique dans le domaine de la formation universitaire

L'examen des moyens permettant d'actualiser le cadre juridique de la coopération entre la Tunisie et la Libye afin de répondre aux besoins de la partie libyenne en matière de formation universitaire a été au centre d'une réunion, hier lundi, entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Mondher Belaid, et l'ambassadeur de Libye en Tunisie, Mustapha Mohamed Gdara.

La réunion a porté sur la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment au niveau de l'échange d'étudiants et de la coopération interuniversitaire.

Les deux parties ont également débattu des moyens de renforcer le partenariat scientifique et universitaire entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par ailleurs, le ministre de l'enseignement supérieur s'est également entretenu avec l'ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue le programme bilatéral de financement des projets de recherche conjoints entre la Tunisie et le Canada, la mobilité des étudiants et la coopération entre les universités, ainsi que la reconnaissance des qualifications et des certificats entre les deux pays et ont convenu de poursuivre l'examen de ces questions au niveau technique.

L'entretien a porté en outre sur les moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre les deux parties à travers l'échange des délégations universitaires, des chercheurs et des étudiants, d'organiser des rencontres entre les universités tunisiennes et leurs homologues canadiennes, de renforcer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de tirer profit de l'expérience canadienne dans les domaines de la valorisation et du développement technologique.