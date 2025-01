Tunisie: Etablissements dédiés à l'enfance - La ministre de la famille s'enquiert de l'avancement de plusieurs projets dans le Grand-Tunis

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a inspecté, mardi, lors d'une visite de travail dans le gouvernorat de l'Ariana, l'état d'avancement d'un certain nombre de projets en cours de réalisation.

A cette occasion, la ministre de la Famille a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du complexe de l'enfance à la cité Ettadhamen.

La directrice du complexe de l'enfance à la cité Ettadhamen, Meherzia Ajroudi, a indiqué dans une déclaration à la TAP que les coûts de ce projet s'élèvent à 650 mille dinars, financé par la Banque Nationale Agricole (BNA), et comprend les travaux d'entretien, de rénovation des salles et du terrain de sport extérieur, et la construction d'une cuisine. Elle a relevé l'importance de la construction d'une cuisine équipée pour fournir des repas sains et équilibrés aux enfants, d'autant plus que ce complexe est considéré comme une institution éducative, sociale, récréative et ludique fréquenté par des enfants appartenant à des familles démunies.

Par la suite, la ministre a inspecté l'état d'avancement du projet de réhabilitation du club pour enfants à Mnihla, qui comprend la rénovation des espaces internes, dont la salle d'administration les espaces d'animation, et l'espace extérieur qui sera doté d'une aire de jeux et d'espaces récréatifs pour les enfants.

De son côté, le directeur du département des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance au ministère de la Famille, Mohamed Khemira, a indiqué à l'Agence TAP que les travaux de réalisation de ce projet ont démarré le 13 janvier, ajoutant que le coût total de ce projet, qui est financé sur le budget de l'État, est de l'ordre de 376 mille dinars.

Au cours de sa visite dans la région, la ministre de la famille a également inspecté l'état d'avancement des travaux de rénovation du club pour enfants à Borj Touil, qui ont enregistré un taux d'avancement de 80 pc, avec une enveloppe d'environ 190 mille dinars, a indiqué Khémira dans une déclaration à la TAP.

Khémira a expliqué que les travaux comprennent la création d'un étage supérieur en plus de l'espace extérieur, afin que l'établissement soit prêt à accueillir les enfants et à leur fournir des services de qualité répondant à leurs aspirations.