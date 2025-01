Tunisie: CAB - Seule la victoire !

Les Cabistes joueront comme si c'était un match de Coupe contre le CSS.

Classé avant-dernier, le CAB n'a plus d'autre choix que de gagner contre les Sfaxiens tout à l'heure au Stade 15-Octobre. Ce match retard de la 14e journée revêt donc une grande importance pour toute la famille cabiste car, en cas de victoire, le club nordiste aurait plus de chance de réussir l'opération- sauvetage.

En effet, il évoluera désormais moins crispé et avec plus de sérénité. Il gagnerait alors en confiance, qualité morale qui lui a manqué jusqu'ici ! Mais rien ne sera acquis sans un effort supplémentaire notamment au niveau physique. Et justement le CAB, qui a fourni un match plein contre l'USM, il y a trois jours, aura-t-il les ressources nécessaires sur ce plan- là? Pourra- t- il se surpasser à cette occasion? Il est sûr que le staff technique a dû axer son travail sur le côté de l'endurance physique pour « tenir» ses joueurs frais le jour de la rencontre et qui seront boostés par un public « jaune et noir» inconditionnel, acquis totalement à leur cause.

Bouallegui d'entrée ?

Concernant la formation, il est fort probable que Hidoussi titularise Bouallegui sur le flanc gauche de la défense et fasse jouer d'entrée Ferchichi à côté de Kante pour donner plus de solidité à l'entrejeu qui sera, à notre humble avis, la clé du match. Devant, Ahmed Amri, le buteur contre l'USM, jouerait d'entrée tout comme Fellahi qui est en train de progresser ces derniers temps sur le double plan physique et technique. L'entraîneur cabiste est le seul, en fin de compte, à juger de la forme des uns et des autres. Et ce sera en fonction de leur fraîcheur et de leurs prédispositions à se dépenser à fond qu'il composera son onze de départ.