Tunisie: CSS - En avant toute !

Après avoir mis fin à leurs déboires successifs en Coupe de la CAF, les Sfaxiens seront devant le devoir et l'obligation d'en faire de même en championnat.

Le sursaut rageur de ses joueurs et leur succès très large sur l'équipe angolaise Bravos do Maquis par 4 buts à 0 ont donné plus qu'il ne faut d'appétit à l'entraîneur Lassâad Dridi. Cette promenade de santé, devant un adversaire modeste et diminué par quelques absences de poids et dans un match sans le moindre enjeu, ne l'autorise pas, en effet, à cet excès d'optimisme prématuré en annonçant que son objectif en championnat est «une place parmi les quatre premiers».

Il aurait dû patienter un peu, jouer les deux matches retard de la phase aller contre le CAB et l'ESS et, à la lumière de leurs résultats, annoncer ce qu'il est en mesure d'espérer, de promettre et de faire. Le quatrième classé actuel, l'ESZ, a 32 points. L'Espérance, cinquième provisoire, se hissera, en cas de deux victoires dans ses deux matches retard, à cette même quatrième position. Avec 17 points, le CSS est encore loin pour se déclarer pouvoir être dans le rétroviseur des cinq équipes du haut du tableau. Il aurait été plus sage d'adopter un profil bas pour le moment, d'avancer sans trop faire de bruit et éveiller ses adversaires et d'aiguiser cet appétit match par match et ne pas placer précipitamment la barre aussi haut.

Chaude empoignade

D'autant plus que le premier écueil à surmonter aujourd'hui sera un CAB dans son arène, assoiffé de réhabilitation et jouant une carte importante pour sortir de la quinzième place relégable après avoir été distancé par El Gawafel de Gafsa d'un point (9 contre 10). Face à des Bizertins qui ont grandement besoin des trois points, ça ne va pas être facile pour Lassâad Dridi et les siens de les condamner à une défaite qui les enfoncerait dans un vrai pétrin.

Il va falloir vraiment un CSS dans un grand jour, bien en jambes physiquement, avec de grandes ressources mentales et une grande réussite sur le plan tactique pour rentrer avec la victoire et affronter dans la foulée l'Étoile avec un moral à la hausse. Les changements pressentis dans la formation des «Noir et Blanc» qui gardera un schéma de jeu d'attaque (le 3-4-3 ) sont les entrées de Baraket Lahmidi sur le couloir gauche à la place de Youssef Becha et de Amen Allah Habboubi comme pointe au détriment de Ben Ali et de Haj Hassen.

Ce duo, entré en cours de jeu devant Bravos, s'est distingué par sa vitesse et sa force de percussion qui ont porté beaucoup de danger dans le périmètre de vérité des Angolais. Des atouts offensifs nécessaires pour tenter de surprendre un adversaire obligé de faire le jeu, de prendre le risque de laisser des espaces pour courir derrière la victoire.